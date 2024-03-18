Цена на нефть марки Brent на ICE достигла 86,1 доллара за баррель

86,04 доллара за баррель – именно столько стоил фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в 11:31 по московскому времени. При этом порог в 86 долларов за баррель данный фьючерс «перепрыгнул» впервые с 6 ноября 2023 года, свидетельствуют данные на торговой площадке.

Согласно котировкам, стоимость Brent начала расти в 11:20. За следующие 11 минут она прибавила в цене 0,77%. При этом рост не остановился. В 11:43 Brent стоил уже 86,1 доллара.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае рос на 0,59%, до 81,41 доллара за баррель.