Цена на нефть Brent достигла максимума трехлетней давности

Цены на нефть в мире ускорили рост до 1%. Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 86 долларов за баррель впервые с начала октября 2018 год, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на Brent росла на 1,07%, составив 85,77 доллара за баррель. Превышение порога в 86 долларов случилось минутами ранее.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,46%, достигнув 83,49 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы — на 1,42% (82,89 доллара за баррель).

Цены на черное золото растут в понедельник утро на фоне возможностей роста спроса.

«Постепенное снятие ограничений из-за Covid-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», — передает РИА Новости прогнозы аналитиков ANZ. Они пояснили, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных от Covid-19 путешественников со следующего месяца.

Кроме того, спрос на нефть увеличится и на фоне высоких цен на природный газ.