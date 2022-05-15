«Цена на мед вырастет»: пчеловоды Татарстана поделились первыми прогнозами на сезон

Смогут ли татарстанцы полакомиться ценным майским медом, как перезимовали ульи в районах республики, ожидать ли повышения цены на мед в этом году? Корреспондент «Татар-информа» поговорила с пчеловодами Татарстана.

Пчелы страдают не только от хищных насекомых и птиц, но и от разных паразитов и болезней Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пчелы подверглись нападению ос»

Руководитель фермерского хозяйства «Шифа мед» Динара Вафина рассказала, как перенесли зиму в этом году пчелы и с какими вредителями и болезнями этих насекомых приходится сталкиваться пчеловодам.

«Мы работаем в Аксубаевском, Альметьевском и Сармановском районах. Наша база в Сармановском районе занимается разведением пчел, оттуда мы их отправляем на две основные пасеки. В Аксубаево пчел выставляем на липу, подсолнечник, стараемся избегать размещения близко к рапсовым полям. К счастью, там, где мы работаем, рапс не выращивают. В Альметьевском районе выставляем на липу и гречиху.

Наши пасеки в Сармановском, Альметьевском районах перезимовали хорошо, в Аксубаевском районе некоторая часть пчел погибла. Причиной гибели пчел обычно становятся недостатки в подготовке ульев к зимовке. Это когда не проведена обработка от вредителей, болезней, место зимовки недостаточно теплое и пчелы не обеспечены нужным количеством питания – меда и перги.

С осени наши пчелы подверглись нападению ос. Они едят пчел, крадут их мед, утаскивают пчел с собой и высасывают, съедают их внутренности. Вот такую вещь мы заметили. В том регионе появились крупные, с большой палец, шершни. Чувствуется, что довольно много пчел они погубили. Обычно пчеловоды ставят на них ловушки, а мы, к сожалению, этого не стали делать. В этом году летом обязательно будем работать с ловушками.

Причиной гибели пчел обычно становятся недостатки в подготовке ульев к зимовке Фото: © «Татар-информ»

Осенью и весной мы сдаем пчел на анализ. Сказали, что погибли пчелы не от болезней, голода или холода. У них оторвана голова, внутренности высосаны, то есть все признаки того, что с ними расправились хищники», – рассказала Динара Вафина.

Фермер считает, что семьи могла повредить щурка – птица, которая питается пчелами. «Сами пока еще ее не видели, но говорят, что в Татарстане она обитает. Ее узнают по необычному крику. Наша пасека в Аксубаевском районе на отдаленном от населенных пунктов месте, у леса. Поэтому это может быть и хищная птица», – предположила Динара ханум.

Как защитить пчел от болезней?

Не только от хищных насекомых и птиц страдают пчелы, но и от разных паразитов и болезней.

«Пчелы болеют в 3-4 раза чаще, чем люди. Начиная от варроатоза (клещи) до болезней, поражающих пчелиную матку, детву (личинки молодые пчелы). Борьба с врагами пчел ведется постоянно: проводим вакцинацию, даем витамины. Обрабатываем ульи лечебными травами и эфирными маслами. Запах хвои, пихты отпугивает вредителей. Эти средства не влияют на состав меда. Запахи за 3-4 дня выветриваются из улья.

«Борьба с врагами пчел ведется постоянно: проводим вакцинацию, даем витамины. Обрабатываем ульи лечебными травами и эфирными маслами» Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

В мед могут впитаться сильные препараты, мы такие не используем. Поврежденный химикатами мед можно обнаружить при анализе, такой продукт нельзя продавать. Пестициды с полей тоже очень вредны. Если пчела собрала нектар с обработанного рапса, в улье она передает его другой пчеле, таким образом, химикат может за 5-6 часов отравить всю семью и привести к ее гибели. В таком случае это вещество также обнаруживается и в меде», – отметила Динара Вафина.

Теплая или излишне холодная зима одинаково неблагоприятны для пчел, потому что в первом случае преждевременно повышается их активность и они стремятся вылететь из улья, а в холодную зиму пчелы мерзнут и больше потребляют меда, быстро съедая зимний запас.

Фермер рассказала об еще одной интересной особенности пчел. Зимой, не имея возможности вылететь из улья, они удерживают каловые массы в кишечнике и в первые же дни после выставки ульев очищают его. В этом году весна пришла поздно, брюшки пчелок были переполнены, говорит Динара Вафина.

Пчеловоды-любители из Тукаевского района Кифая и Фарит Гаттаровы в этом году столкнулись с нозематозом пчел – это когда в кишечнике насекомого заводятся паразиты рода Нозема. Заболевание пчел допустили из-за неправильной подготовки к зиме, считают они.

Теплая или излишне холодная зима одинаково неблагоприятны для пчел Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пришлось выпустить пчел на неделю позже, чем в прошлом году. Еще пару дней после этого погода стояла холодная, пасмурная, пчелы не вылетали на облет. А там уже немного потеплело, пчелы смогли очистить кишечник, тогда им стало легче.

К сожалению, зима пришла теплая, а мы готовились к холодной зиме, хорошо укрыли улья. Видимо, температура внутри была выше, чем надо, и воздуха не хватало, у нас пчелы заболели нозематозом. Мы их полечили, сейчас они уже здоровы. Вот летают на вербу, собираются летать на акацию. Надеемся на майский мед, но все зависит от погоды», – поделились Гаттаровы.

«Майский мед собрать не удастся»

Хотя еще рано делать прогнозы по урожаю этого сезона, по поводу майского меда можно сказать, что его может и не быть, говорят пчеловоды.

«С такими холодами майский мед собрать не удастся. Сами видите – то дождь, то снег, то очень низкие температуры. Майский мед бывает очень редко, за последние пять лет нам впервые удалось собрать его только в прошлом году, и то лишь от сильных ульев, средние семьи не успели окрепнуть для майского меда. В прошлом году весна пришла рано, и погода была отличная.

По поводу майского меда можно сказать, что его может и не быть, говорят пчеловоды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Майский мед считается ценным, стоимость литра достигает тысячи рублей. Что касается цены на мед, то она уже десять лет не меняется. Если бы она выросла, было бы лучше для пчеловодов, потому что всё подорожало – стройматериалы, железо, топливо. Подорожали и пчелопакеты, пчеловодам ведь приходится восполнять погибшие семьи. В прошлом году пчелопакет стоил 3,5 тыс. рублей, в этом году – 4-4,5 тыс. рублей. Плюс нужны рамы, вощина. Поэтому и на мед цена должна подняться.

Бренд «Татарстан балы» не развивается, но у нас есть желание в будущем обновить бренд «Татарский мед». У нас в Татарстане мед даже лучше, чем в некоторых регионах. Но, к сожалению, все меньше желающих заниматься пчеловодством. Я знаю многих, кто отказался от этого, потому что расходы большие. Анализы, участие в ярмарках – всё требует денег. Обработка полей также заставляет людей отказаться от разведения пчел. Ссориться с аграриями бесполезно, надо работать с ними сообща. За три дня до обработки полей они должны нас предупредить, чтобы мы могли перенести улья в другое место. Необходимо, чтобы безопасный радиус составлял не менее трех километров, тогда пчелы не долетают до таких полей», – рассказала Динара Вафина.

Фирдинат Вафин: «Из самых опасных болезней пчел назвал бы варроатоз, этих клещей невозможно вывести полностью, можно только уменьшить их число» Фото: из личного архива Фирдината Вафина

«Пчелы отравились падевым медом»

Победитель Всероссийского конкурса пчеловодов в Башкортостане – житель Тетюшского района Фирдинат Вафин улья на зимовку переносит в специально оборудованный погреб. В зимовнике температура сохраняется стабильная, пчелы хорошо переносят холода, говорит он.

«Из самых опасных болезней пчел назвал бы варроатоз, этих клещей невозможно вывести полностью, можно только уменьшить их число. С осени обрабатываешь, весной они все равно в некотором количестве появляются. Закладываю препараты против этих клещей в улей и окуриваю, весной ставлю тампоны с эфирными маслами, чаще пихтовым маслом.

Пчелы также болеют поносом. Его вызывает падевый мед. Он считается в Европе очень ценным. Образуется из смеси меда с жидкостью, выделяемой насекомыми в лесу. Эта жидкость остается на листьях, пчелы путают ее с медом и собирают, приносят в улей. Нельзя, чтобы в меде для зимней подкормки содержался падевый мед. Если его содержание превысит 4 процента, это считается опасным для пчел. Хотя для человека этот мед считается полезным, пчелам он вреден. В прошлом году из-за жаркого лета падевый мед попал в обычный мед, поэтому больше, чем в другие годы, наблюдаются случаи отравления, поноса пчел. Многие пчеловоды такого мнения.

Холодная погода не позволяет пчелиным семьям расти и укрепляться. А к началу медосбора пчелы должны вырасти в большую сильную семью Фото: из личного архива Фирдината Вафина

В целом в этом году по республике понос пчел встречается чаще, чем в предыдущие годы. Особенно на тех участках, где пасека расположена близко к лесу. В Дрожжановском районе, например, лесов всего три процента, и там нет такого широкого распространения этой болезни. У меня пасека в лесу, у нас это большая проблема», – рассказал пчеловод.

Фирдинат Вафин тоже не ожидает обильного урожая майского меда – помешали холода. Но если погода изменится, надежда есть, считает он.

«Такая погода не позволяет пчелиным семьям расти и укрепляться. Потому что к началу медосбора пчелы должны вырасти в большую сильную семью. Если за ближайшие 4-5 дней установится теплая погода и продержится две недели, то майский мед может и быть, но мы же не знаем, какая ожидает нас погода. Майский мед удается собрать редко, в прошлом году у меня впервые получилось, его могут дать только сильные пчелиные семьи», – рассказал он.

Расположенные в лесу пасеки Фирдината Вафина также подвергаются нападению ос. Научное название – филант, в народе его называют «пчелиный волк». Размерами он в несколько раз превышает пчелу, одна особь способна убить в среднем 25 пчел в день. Фирдинат Вафин борется с хищником с помощью ловушек, которые делает из воды, сахара и дрожжей. Забродившую жидкость в бутылке подвешивает на дерево, запах привлекает ос, и они тонут в этой жидкости. Такая ловушка безопасна для пчел.

Вот уже десять лет стоимость меда держится на одном уровне. В прошлом году, несмотря на засушливое лето, она поднялась всего лишь на сто рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фирдинат Вафин тоже надеется, что пчеловодам в этом году удастся продавать мед по более выгодным ценам. Вот уже десять лет стоимость меда держится на одном уровне, в прошлом году, несмотря на засушливое лето, она поднялась всего лишь на сто рублей, отмечает пчеловод.

«Кто-то продает мед за тысячу рублей (за трехлитровую банку). Если они так дешево ценят свой продукт – их право, а я не оцениваю свой мед так низко. Сейчас ведь даже килограмм конфет так же стоит! Я считаю мед очень недооцененным продуктом. Ее реальная стоимость выше. Мед собирается с цветов по миллиграммам. И он стоит всего 400 рублей, а конфеты даже дороже», – привел сравнение собеседник.

«Если цену не повысить, то совсем нет смысла этим заниматься»

Глава РОО «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин считает, что урожай меда в этом году будет, но цены изменятся.

«С тех пор как начал заниматься пчеловодством, перестал болеть, до этого ноги болели, отекали. Зимой по два раза простужался, бронхитом мучался, все прошло. Мед хорошо укрепляет иммунитет. Любая продукция пчеловодства полезна. Безусловно, это лучше, чем конфеты, к тому же мед стоит даже дешевле.

Шавкат Хайруллин считает, что урожай меда в этом году будет, но цены изменятся Фото: © «Татар-информ»

В этом году мед будет, никогда еще без урожая не оставались. Что касается майского меда, то тут имеются сомнения, поскольку май в этом году холодный. Пчелы даже не выходят на облет, а им нужны тепло, солнце», – рассказал он.

Шавкат Хайруллин также ожидает повышения стоимости меда из-за того, что повысились цены на расходные материалы. Цены на пчелопакеты тоже выросли.

«Если цену на мед не повысить, то совсем нет смысла этим заниматься, потому что расходы тоже большие. У кого есть возможность, мед пока продается по прошлогодней цене. В Уфе есть бренд, поэтому они продают за 2500, а мы – за 1500 рублей. Надо донести до населения: татарстанский мед не уступает качеством!» – поделился Шавкат Хайруллин.

Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского