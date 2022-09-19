Цена на газ в Европе впервые с июля опустилась ниже 1,8 тыс. долларов

В ходе торгов стоимость газа в Европе в понедельник опустилась ниже 1,8 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров — это впервые с 25 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С начала дня цена снизилась на более чем 7%. Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подешевел до 1 790 долларов. Снижение происходит по мере приближения запасов газа в европейских хранилищах к максимуму — на сегодня они суммарно заполнены более чем на 85%.

Страны Евросоюза обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к этой зиме и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Также в последние дни в Европе заметно выросла доля ветрогенерации, которая теперь в среднем в сентябре составляет уже более 14% против 10% в августе, 12% в июле и 9% в сентябре 2021 года, передает ТАСС.