Общество 10 августа 2025 13:54

Цена на бензин АИ-98 в Татарстане превысила 82 рубля за литр

Цены на бензин марки АИ-98 в Татарстане за год существенно увеличились. По данным Росстата, с июня 2024 по июнь 2025 года стоимость этого топлива увеличилась на 18,9%, достигнув в среднем 82,18 рубля за литр.

Цены на другие виды бензина выросли умереннее: АИ-95 подорожал на 9,8% – до 59,27 рубля за литр, а АИ-92 прибавил 10,4% и стоит 59,5 рубля за литр.

Дизельное топливо также подорожало — на 10,5%, его средняя цена достигла 66,77 рубля за литр.

#цены на бензин #росстат
