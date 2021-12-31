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Ру Тат
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Экономика
31 декабря 2021  16:06

Цена газа в Европе впервые за полтора месяца упала ниже 800 долларов

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Впервые с 10 ноября стоимость газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов. Об этом со ссылкой на данные биржи ICE сообщает ТАСС.

По данным торгов, цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 796 долларов за тысячу кубометров, или же 68 евро за МВт⋅ч.

Таким образом, с начала торгов стоимость голубого топлива снизилась уже более чем на 22%, а в сравнении с максимумом, поставленным 21 декабря, — почти в три раза.

Напомним, что на прошлой неделе цена газа впервые в истории поднялась выше 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Но затем она скорректировалась из-за восстановления ветрогенерации в Европе, а также информации о том, что количество танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, выросло на треть.

#цены на газ
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