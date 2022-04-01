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Ру Тат
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Экономика
1 апреля 2022  09:42

Цена газа в Европе вновь превысила 1,5 тыс. долларов

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На открытии торгов стоимость газа в Европе превысила 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Рост составил уже 5,6%, следует из данных британской биржи ICE.

Так, майский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялся до 1522 долларов за 1 тыс. кубометров, или 133 евро за МВт⋅ч.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с недружественными государствами. Оплата поставок, согласно документу, должна производиться в рублях.

#цена на газ #европа
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