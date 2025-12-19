Цена беспечности: как ненужные ошибки и Яшкин угробили доминирование «Ак Барса» в Питере

Матч в Петербурге для «Ак Барса» - один из тех, что случаются в каждом сезоне, будто обязательная проверка на прочность. Насколько бы команды ни была хороша, а молодой вратарь – надежен, в итоге все оборачивается поражением из-за индивидуальных ошибок и эмоций. «ТИ-Спорт» разбирается, почему казанцы отдали «свою» игру и что происходит с Яшкиным.





Фото: ska.ru

Собственная беспечность похоронила матч, в котором «барсы» действовали с позиции силы

Пожалуй, вчерашний матч именно тот, после которого сложно обвинить команду в целом. «Ак Барс» доминировал на протяжении почти всей игры, нанес больше бросков (38 казанских против 29 у СКА), лучше действовал на точке – 32 выигранных вбрасывания против 22-х у хозяев, максимально перехитовал соперника – 25 силовых приемов казанцев против шести у питерцев и блокировал больше бросков (16-11).

Но собственная беспечность сыграла роковую службу всей команде. Две из трех шайб «Ак Барс» пропустил после индивидуальных ошибок.

- Нечасто так скажешь после поражения, но в принципе большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали достаточно моментов. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику, хотя в конце могли и «вытащить» матч, - говорил на послематчевой пресс-конференции Анвар Гатиятулин.

– Вы обещали не более 10 раз за сезон сказать про реализацию моментов. Сегодня можно использовать эту формулировку?

– Да, казанские журналисты меня поймут. Сегодня использую эту попытку – нас подвела реализация, - подтвердил наставник «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Яшкин показал, почему лишился капитанской нашивки

Понять сетование Гатиятулина можно. Но одно дело сокрушаться по поводу проигранного «своего» матча, другое – публично «высекать» своих подопечных. На нашей памяти специалист делал это в концовке прошлого регулярного чемпионата, когда после поражения от минского «Динамо» пытался достучаться до своей команды.

На этот раз коуч не стал скрывать, что недоволен индивидуальными действиями Дмитрия Яшкина, который не самым понятным решением буквально переломил ход игры. При игре «5 на 3» экс-капитан фактически на глазах у судей совершил колющий удар в живот Михаилу Воробьеву во время потасовки.

«Мы говорим: «Здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия». Мы еще раз объясним игрокам, что контроль эмоций – это важно», — ответил утвердительно Анвар Гатиятулин на предположение, что речь о Яшкине.

Фото: ska.ru

Зачем это было нужно делать, когда у твоей команды буквально на блюдечке шанс выйти вперед и завершить игру победой? Вопрос без ответа. Но именно подобные эпизоды дают отличное представление, почему габаритный форвард утратил доверие и капитанскую нашивку в нынешнее межсезонье.

Арефьев спасал как мог, но дисциплина и ошибки защитников «похоронили» его старания

Первый период можно было бы охарактеризовать как обоюдоострый – обе команды классно действовали без средней зоны, обмениваясь опасными атаками. Но куда важнее были действия вратарей. Сергей Иванов «тащил» как мог большую часть двадцатиминутки, а однажды сотворил чудо, когда после попадания в перекладину шайбы в упор после броска Яшкина выбивал ее «ловушкой», стоя спиной к воротам.

Максим Арефьев классно нейтрализовывал выход «один в ноль», а в следующем эпизоде вовремя выходил и отодвигал шайбу от своих ворот. А уже в начале второго периода Максим спасал «Ак Барс», после чего казанцы выскакивали два в одного. Уверенность, с которой действовал Максим, отсылала «флешбеками» к прошлому ноябрю, когда молодой голкипер дебютировал в московском матче с ЦСКА и буквально «сожрал» армейцев.

Фото: ak-bars.ru

Да, на его счету 25 отраженных бросков при 28 бросках. Но сложно винить Максима хотя бы в одной из трех пропущенных шайб. В первом эпизоде грубо ошибся Никита Дыняк, который после вбрасывания оставил соперника на свободной зоне. Во второй шайбе сначала ошибся Александр Барабанов, после чего Матвей Поляков убежал на рандеву с Арефьевым. Голкипер «Ак Барса» вытащил, но случился казус со столкновением Митча Миллера со своим вратарем, чем Поляков и воспользовался. А в третьей, которая также пришла при игре в меньшинстве, шайба зашла после рикошета от Ильи Карпухина.

Сейчас важно поддержать голкипера в следующем «Зеленом дерби» и не подводить 22-летнего голкипера.

Неравные составы все еще не впечатляют

До игры в Нижнекамске «барсы» не могли реализовать розыгрыш лишнего пять матчей подряд. Гол Ильи Сафонова в ворота «Нефтехимика», казалось, расколдовал проклятие. Однако, эффекта прорыва та шайба в ворота «Нефтехимика» так и не произвела. Не сработала и недельная пауза, во время которой Константин Шафранов мог бы подтянуть растерявшуюся остроту в неравных составах.

В «Зеленом дерби» ни одной из шести заброшенных шайб не было заброшено при розыгрыше большинства. Но если в казанской игре с «Салаватом Юлаевым» это можно объяснить предельно дисциплинированной игрой уфимцев (всего 2 минуты штрафа), то в Санкт-Петербурге «Ак Барс» получил 10 минут в большинстве, а больше минуты действовали в формате «5:3», но все тщетно, отпасовались в холостую. Зато все три пропущенные шайбы в ворота «Ак Барса» пришли именно при игре в меньшинстве.

Ситуацию слегка поправило удаление на последних минутах, которое Митчеллу Миллеру все-таки удалось решить, компенсировавшись за вторую пропущенную шайбу. И тем не менее, это не та реализация, которую мы видели в конце октября и первой половине ноября, после приглашения Шафранова в тренерский штаб.

Что-то сломалось в работе приглашенного специалиста, но если дело не идет уже у второго тренера, то, возможно, и не в Тертышном было дело, а в хоккеистах?

Молодежь получает шанс. А что Галимов и Пустозеров?

Приподнятое настроение после домашней победы над «Салаватом Юлаевым» было связано не только с принципиальной викторией в «Зеленом дерби», сколько с удачной игрой резервистов. Вместо переболевших в Казани хорошо отыграли Семен Терехов и Максим Арефьев. Но на этот раз штаб Анвара Гатиятулина пошел еще дальше – в составе появились и игроки, которых никто даже в отдаленном будущем не ждал. К Арефьеву и Терехову добавились «касочники» 19-летний защитник Игорь Бардин в четвертом звене, а тринадцатым нападающим заявлен 18-летний Егор Потапов.

В середине игры Бардин даже стал выходить в паре с Алексеем Марченко и в целом за игру провел три смены, получив айс-тайм на 2:21 минуты. А вот Егор Потапов пока своего шанса так и не получил – очень уж напряженная игра получилась, в которой каждый момент был на вес золота.

Фото: ak-bars.ru

«Мы говорили, что Семену нужно подтянуть в своей игре. Он нас услышал, добавил при игре без шайбы, но сейчас нужно сделать следующий шаг, играть стабильно и держать конкуренцию на уровне КХЛ», - не без скрытого послания молодому форварду прокомментировал игру Терехова.

Окончательно пропал с радаров и Тимофей Жулин, которого активно хвалили на старте сезона за его индивидуальные действия, хорошую скорость и технику. Сейчас он практически «невыездной» из фарм-клуба «Ак Барса».

Но с молодыми игроками ситуация более-менее прозрачна, то позиции Артема Галимова и Алексея Пустозерова в «Ак Барсе» все более туманны. Первый остается в запасе уже четыре матча, второй – потерял стабильное место в составе уже в середине осени. Анвар Гатиятулин проявлял стойкое терпение по отношению к весьма взбалмошному 95 номеру и даже хвалил его осенью, когда после первой посадки на трибуны Галимов пообещал играть по-другому. Но слова остались словами – у Галимова 6 шайб за почти 2/3 сезона.

По некоторой информации, недоволен наставник команды и внехоккейной жизнью хоккеиста, которая сказывается на его дисциплине. Однако, думается, что Артем свой шанс еще получит – не для того из него «лепят» медийную звезду в медиа «Ак Барса», чтобы он оставался вне состава (другой вопрос – не тщетно ли). А вот у Пустозерова с доверием тренерского штаба дела все хуже.