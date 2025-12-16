Cемья из Менделеевского района передала бойцам СВО мотоцикл

В Менделеевском районе семья Салахутдиновых передала для нужд специальной военной операции свой мотоцикл. Об этом сообщил глава района Роберт Искандаров в своем телеграм-канале.

Речь идет о мотоцикле «Днепр» – выносливой и проходимой технике, способной работать в условиях бездорожья. По словам руководителя района, мотоцикл хорошо подходит для выполнения различных задач и может быть адаптирован под военные нужды. После необходимой подготовки технику планируется отправить бойцам в зону СВО.

Подобная помощь особенно ценна в условиях, когда на передовой востребована надежная и простая в обслуживании техника.

Роберт Искандаров поблагодарил семью Салахутдиновых за активную гражданскую позицию и неравнодушие. «Огромная благодарность семье Салахутдиновых за помощь нашим ребятам», – подчеркнул глава района.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.