Чемпионы России по регби-7 вернулись домой в Казань

Сегодня в казанский аэропорт прилетел регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» - победители чемпионата России по регби-7.

«Стрела-Ак Барс» в сезоне 2023/2024 впервые в своей истории стала чемпионом России по регби-7. В заключительном туре команда заняла первое место и удержала лидерство в общем зачете.

По итогам всего турнира казанский клуб набрал 110 турнирных очков и с первого до последнего тура возглавлял таблицу чемпионата. Вторым стал «Локомотив-Пенза», прошлый обладатель золотых медалей, третьим – московское «Динамо».

Встречали команду регбистки «Энергии», родные, близкие, друзья, журналисты. Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов назвал год урожайным для «Стрелы».

«Долгожданная победа, золотые медали пришли через труд и травмы. Вы доказали, что самые сильные. Суперкубок, серебро в чемпионате по регби-15 и вот золото в регби-7. Золотая точка в урожайном году. Радость для двух тысяч мальчишек, занимающихся в республике регби. Алла бирса, и девушки наши покажут такой же результат».

Президент федерации регби РТ Айрат Шафигуллин подчеркнул значение большого командного труда.

«Вы поставили заключительную точку в сезоне. Добились успеха благодаря общекомандному труду. Уверен, что у вас впереди еще много побед».

Ревом восторга команда встретила награждение золотой медалью Романа Рощина, получившего травму в пятом туре и поэтому пропустившего шестой тур.

Тренер «Стрелы-Ак Барса» по регби-7 Рамиль Юсупов подчеркнул непредсказуемость турнира.

«Простых туров не было. Соперники настраиваются на нас, каждый тур из шести был непредсказуемым. Интрига сохранялась до последнего. Не было такого, что было легко. Мы всегда держали себя в тонусе. Команда строится, и в каждом туре мы старались развивать свои сильные стороны, работали над качеством игры.

Ребята прогрессировали – как молодые, так и опытные. Если посмотреть на последние туры, тот уровень дисциплины, контроля мяча в атаке и концентрации очень многого стоит. Благодаря качественной работе, ребята заслужили чемпионство»



Джей Пи Нил, главный тренер «Стрелы-Ак Барс» признал, что данный турнир весьма сложный.

«В этом сезоне мы выиграли Суперкубок России, серебряные медали чемпионата России в регби-15 и золото в регби-7. Это хороший результат – тот, которого мы ждали и к которому стремились. На последние туры ребята были максимально сфокусированы: это было видно и за пределами поля, и в игре. Регби-7 – очень непростой турнир, особенно, учитывая то, что многие игроки из этого состава провели полный сезон в классическом регби. Ментально для ребят непросто показать свою лучшую игру в конце сезона, и тренерский штаб справился с тем, чтобы парни подошли к решающим турам максимально свежими. Это во многом сыграло свою роль в итоговом результате».