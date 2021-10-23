«Чемпионы росли в таких же дворах»: как татарстанских детей мотивируют заниматься спортом

В Татарстане сегодня исполняется ровно год работы проекта «Герои с нашего двора!». Его суть в том, чтобы дети, глядя на именитых спортсменов, проникались увлечением спортом и записывались в секции. Как он реализуется, что будет дальше и почему это важно, рассказал ИА «Татар-информ» руководитель проекта в РТ Ислам Никитин.

Руководитель проекта «Герои с нашего двора!» в РТ Ислам Никитин

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– В чем заключается проект «Герои с нашего двора!» и зачем он нужен?

– Проект был основан в Новосибирске в 2017 году. Он направлен на популяризацию детского и юношеского спорта, здоровый образ жизни и патриотическое воспитание молодежи. Мы собираем данные о тех спортсменах, кто достиг наиболее высоких результатов, фотографируем их, размещаем на билбордах, в интернете. Их видят сверстники, спортсмены, и это мотивирует детей и спортсменов, благодаря чему они приносят более высокие результаты в своей дисциплине.

– Почему проект называется «Герои с нашего двора!»?

– Все спортсмены, чемпионы, выросли в тех же домах, где сейчас растут и другие дети, учились в тех же самых школах. Двор – это место, где все собираются, играют в футбол, хоккей, четыре квадрата и так далее.

– Кто из татарстанских спортсменов уже попал в эту программу в этот проект?

– Через проект в Татарстане прошло уже более 200 участников. Он реализуется в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Буинске, Богатых Сабах, Старом Дрожжаном и Джалиле. Среди спортсменов, о которых мы размещали информацию, к примеру, Урсула Шакирова, Артур Синичкин (оба – спортивная гимнастика, – прим. Т-и), Далия Гафарова, Кирилл Кириллов (оба – ушу), хоккейный клуб «Ак Буре», Владимир Алекно, Александр Даренков и многие другие.

– Как это выглядит наглядно?

– У нас в проекте есть шесть серий, для каждой из которых мы подбираем спортсменов. Первая – это «Зимние и летние виды спорта» и всё, что с ними связано. Вторая – «Герои с неограниченными возможностями». В 2016 году наших паралимпийцев не пустили в Пхеньян. Мы решили их поддержать и в 2017 году создали эту серию, чтобы люди увидели, как они борются за нашу страну.

Третья серия – это «Сила традиций». Она посвящена олимпийским чемпионам, чемпионам мира, которые дают напутствия детям из той же дисциплины, размещается ребенок с чемпионом.

Четвертая – «Спасибо, папа! Спасибо, мама!». В нее мы включили творческих детей. На баннерах размещены фотографии родители с их чемпионом, чтобы взрослые видели, каких успехов могут достичь их дети.

Пятая – «Горячие сердца». В ней активное участие принимает Светлана Медведева (супруга Дмитрия Медведева, – прим. Т-и) со своим одноименным фондом. Здесь мы распространяем информацию о детях, спасших жизнь другому человеку.

И последняя, шестая серия – это «Тренер с нашего двора», где мы рассказываем о тренерах, воспитавших чемпионов.

Мы пишем об их заслугах и регалиях на билбордах, также это есть у нас на сайте. Кроме того, мы размещаем информацию на радио и телевидении. Детей это завораживает, они идут в спортивные секции и стараются быть похожими на своих героев.

Еще у нас появилась седьмая, дополнительная серия, связанная с ветеранами Великой Отечественной войны, это «Герои поколений». Мы провели фотосессию с героями, а также у нас есть целый фильм на нашем YouTube-канале, где ветераны дают напутствия подрастающему поколению. Интересно, что каждому из них задавали вопрос, считают ли они себя героями. Все ответили, что нет, они просто исполняли свой долг. Одна из ветеранов сказала хорошую фразу: «Героем ты можешь и не быть, но патриотом быть обязан». С ними фотографировались их правнуки, которые занимаются спортом.

– Какой отклик в Татарстане вы видели за год работы?

– В республике очень большой отклик, он поддержан руководством региона в лице Президента Рустама Минниханова.

Дети также участвуют в проекте. Мы подаем запрос в Министерство спорта, они нам предоставляют данные о тех ребятах, кто достиг больших успехов в своей дисциплине, и их мы тоже размещаем.

– Есть ли какой-то результат работы проекта в Татарстане, выраженный в цифрах?

– Мы пока не подводили итогов по Татарстану. Но есть результаты по другим регионам, где он работает дольше. К примеру, в Новосибирске за время реализации проекта посещаемость детско-юношеских спортивных школ выросла на 32%.

В Татарстане мы ждем еще большего результата, потому что Казань – спортивная столица и весь регион можно назвать спортивным. Сейчас мы подготовили еще 24 макета, и мы запустим новую серию нашего проекта, связанную с паралимпийцами из РТ. Далее будут реализованы и все остальные серии.

– Кроме распространения информации что еще входит в проект?

– Мы организуем и спонсируем различные турниры и всё, что связано со спортом: от дворовых видов до олимпийских. Мы заключаем соглашения с федерациями и Министерством спорта РТ по этому поводу. Кроме того, мы проводим мастер-классы от спортсменов по разным видам спорта.

– Когда запустится следующая серия в Татарстане?

– Макеты уже готовы, фотосессия прошла, ждем свободные баннеры. Думаю, что в начале ноября мы уже запустим серию «Герои с неограниченными возможностями», но также продолжится и серия «Зимние и летние виды спорта».