Чемпионы по плаванию из Татарстана сказали, что думают про Игры БРИКС

Чемпионы РФ из Татарстана по плаванию поделились своими мыслями относительно Игр БРИКС. Напомним, мероприятие пройдет в Казани с 12 по 23 июня. Как отметили победители, «бриксовские» игры – это отличная возможность посоревноваться как с российскими, так и с зарубежными спортсменами, цитирует их ГТРК Татарстан.

Например, чемпион России по плаванию 2024 на дистанции 100 метров баттерфляем, трехкратный призер Чемпионата мира Андрей Минаков подчеркнул, что в столицу РТ на Игры БРИКС хотят приехать очень большие имена. И такой визит не может не радовать. Будет еще одна великолепная возможность выступить, отметил он.

Минаков также добавил, что дворец водных видов спорта, где хотят организовать соревнования, уже несколько лет находится на высочайшем уровне.

Такой же точки зрения придерживается и чемпионка по плаванию 2024 на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете Софья Дьякова. Причем, по ее словам, дворец сделали комфортным не только для пловцов, но и для зрителей.

Что касается конкуренции, то спортсмены Татарстана пообещали показать наилучшие результаты.

«Мы все девочки были хорошо настроены и взяли золото. В этот раз тоже должен быть лучший результат», — сказала Дьякова.