Чемпионы мира по ушу провели зарядку с посетителями поликлиники в Казани в День здоровья

В честь международного Дня здоровья чемпионы мира по ушу провели зарядку с посетителями поликлиники №20 в Казани.

Мастер спорта по ушу, чемпионка мира, двухкратная чемпионка Европы Камила Имангулова, кандидат в мастера спорта по ушу, бронзовый призёр первенства мира, Чемпион России и Европы Наргиза Валиева, мастер спорта России по ушу, чемпион мира по кунгфу традиционному ушу, победитель китайско-российских молодежных игр Никита Титов показали простые движения, которые помогут сохранить физическую активность и чувствовать себя бодрее.

Фото: Пресс-служба поликлиники №20

Как сообщила пресс-служба поликлиники, все желающие в фойе могли пройти ультразвуковое исследование сосудов шеи, получить консультацию нутрициолога и терапевта, а также сдать кровь на уровень глюкозы.

Фото: Пресс-служба поликлиники №20

По результатам этих обследований каждому пациенту выдали «Паспорт здоровья».

После зарядки чемпионы рассказали, что нужно делать, чтобы добиться успехов в спорте.

Фото: Пресс-служба поликлиники №20

«Очень многое идет от родителей – нужно, чтобы именно родители наставляли ребенка. Сам ребенок мало, что хочет. Я в детстве тоже, бывало, не хотел на тренировки ходить. Понимание нужности появляется потом с возрастом. Самое главное, чтобы у ребенка было стремление чего-то добиться, чтобы перед ним стояла какая-то цель», – рассказал Никита Титов.