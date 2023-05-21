Чемпионский матч или битва за 40 миллионов: «Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Спустя год «Рубин» вернулся в Премьер-лигу

Ровно год назад на футбольную Казань обрушились слезы. 21-го мая 2022-го года как черная метка в истории «Рубина», проигравшего «Уфе» и вылетевшего из Премьер-лиги. Тогда для многих болельщиков этот провал значил нечто большее, чем просто потерю РПЛ. Люди боялись потерять «Рубин». Но клуб со сложнейшим испытанием и, как принято говорить, «очищением ФНЛ» справился. Спустя год Казань вернулась в Премьер-лигу.

На важнейший матч сезона в Калининград «рубиновые» отправились с серьезной поддержкой в лице около 100 болельщиков и высшего руководства во главе с Маратом Сафиуллиным. Проиграть при таком раскладе «Рубин» не имел права. Тем более что поражение было единственным вариантом, при котором казанцы откладывали свое повышение в классе.

Все из-за того, что днем ранее главный преследователь казанцев – «Алания» потеряла очки с «Акроном» и ее отставание от «Рубина» выросло до 6 очков. Так что в Калининграде команду Рашида Рахимова теоретически устраивала даже ничья.

На протяжении всей недели СМИ, клубы и лига подогревали интерес к центральной встрече тура, называя его то «матчем сезона», то «битвой лидеров». И надо сказать, что возложенные на себя ожидания игра оправдала. Под взором 35 тысяч зрителей иного быть просто не могло.

Рахимов переиграл Игнашевича

Стартовый отрезок игры остался за «Балтикой». Раскрепощенные хозяева, которые уже за день до игры знали о своем возвращении в Премьер-лигу, понеслись в атаку. Помогали им в этом рев переполненных трибун и бесконечные длинные передачи вперед на двух высокорослых «столбов» в нападении. «Рубин» с этими забросами вроде и справлялся, но все было очень на тоненького. Казалось, вот-вот, всего одна мизерная ошибка, и форварды «Балтики» ею воспользуются.

«В первом тайме после длинных передач мы или не успевали на подборы, или принимали мяч и делали три-четыре касания. В этот момент игроки «Балтики», которые шли на подбор, навязывали нам борьбу и выигрывали эти мячи. У нас было много простых потерь в этих ситуациях. Я попросил команду не задерживать», – отметил Рахимов после игры.

Продолжалось все это действие примерно до 37-й минуты, когда повреждение получил Алан Дзагоев. Вместо него на поле вышел Олег Иванов. И в этот момент «Рубин», как ни странно, забрал мяч под свой контроль, стал выше накрывать полузащитников «Балтики», а сам Иванов начал раздавать направо и налево. Но больше все-таки налево – на Илью Самошникова.

Звездочка нынешнего «Рубина» терроризировала правый фланг обороны «Балтики». А первый и, как оказалось, победный гол, по сути, пришел именно с фланга Самошникова. Мяч после его рейда в штрафную отскочил к Марату Апшацеву, который хлестко приложился метров с двадцати. Для молодого полузащитника, который расцвел при Рахимове, этот гол стал вторым в весенней части сезона.

Во вторые 45 минут игры «Рубин» аккуратно «присел» на свою половину, а «Балтика», полетевшая отыгрываться, оголила сзади все что можно. В целом моментов во втором тайме было больше даже у казанцев. Чего стоят только «фокусы» Виталия Лисаковича при выходах один на один и промах Олега Иванова с пенальти.

Рахимов грамотно засушил концовку. Наиболее красноречиво об этом говорит то, что большую часть добавленной пятиминутки хозяева провели вдали от ворот Юрия Дюпина. Заслуженная победа «Рубина» – 1:0.

Впервые возглавили таблицу и могут заработать 40 миллионов

Рекордная в истории Первой лиги беспроигрышная серия «Балтики» остановилась на отметке в 30 матчей. Это означает, что на протяжении всего сезона калининградцы демонстрировали стабильность. Чего явно не скажешь о «Рубине», который лихорадило чуть ли не каждый месяц.

Полная смена руководства, три тренера за сезон и петиции от болельщиков. Удивительно, как команда при такой палитре цветов вообще умудрялась бороться за выход в РПЛ, а тут «Рубин» еще и претендует на золотые медали турнира.

Примечательно, что впервые в сезоне казанцы возглавили турнирную таблицу только за два тура до конца чемпионата. Но об этом уже никто не вспомнит. Для этого достаточно довести до победы два заключительных матча сезона. Впереди – махачкалинское «Динамо» в Казани и «Родина» в Москве.

И, несмотря на с первого взгляда бессмысленность золота в Первой лиге, никто не отменял кубок, который будет приятно поднять в конце сезона. Так же, как и свои счета. По слухам, за первое место в чемпионате игроки «Рубина» получат суммарный бонус в размере 40 миллионов рублей. Неплохая мотивация на остаток сезона.

Каким «Рубин» будет в РПЛ?

Учитывая, что задача по выходу в РПЛ уже выполнена, впору рассуждать, каким «Рубин» будет в следующем сезоне. О возможных путях развития и ближайших планах клуба на трансферное окно мы рассказывали в одном из прошлых материалов.

Но если резюмировать, то тотального обновления ждать не стоит. Будет немало точечных усилений, но, глобально костяк останется прежним. Все-таки даже нынешний «Рубин» запросто цеплялся бы за топ-8 в РПЛ. И на фоне непобедимой «Балтики» это было заметно невооруженным взглядом.

«Те команды, которые выходят, наверно, должны по составу поменяться процентов на 60-70. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости. Естественно, нужно усиление не только нам, но и той же «Балтике». Как это будет выглядеть, очень тяжелый момент, потому что угадать и приобрести качественного игрока всегда тяжело», – подытожил Рахимов.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru