Чемпионку мира по шашкам Тансыккужину из Татарстана исключили из мирового рейтинга

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина исключена из мирового рейтинга Международной федерации шашек. Об этом ТАСС сообщил вице-президент федерации шашек России и главный тренер сборной РФ Юрий Черток.

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий», - заявил Черток.

Напомним, что уроженка Набережных Челнов Тамара Тансыккужина является семикратной чемпионкой мира. Последний раз она защитила свой титул в матче против Натальи Садовской из Польши.