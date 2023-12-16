Чемпионка рассказала, почему российским спортсменам тяжело адаптироваться к новым реалиям

Российским спортсменам сложно адаптироваться к новым реалиям, так как не до конца разработаны новые соревнования и концепции тренировок. Об этом рассказала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина.

Она напомнила, что ранее подготовка спортсменов строилась с учетом опорных соревнований, таких как чемпионаты Европы и мира и Олимпийские игры.

«На сегодняшний день наша страна старается внедрить новые соревнования, но пока не до конца выработана концепция того, какой старт финальный, какую цель сам спортсмен ставит перед собой», — объяснила Голядкина в интервью для «Татарстан-24».

Так, уточнила она, для российских синхронисток главными конкурентами являются спортсменки из КНР. И если они прибудут на «Игры дружбы» и «Игры БРИКС» в полном составе, то составят россиянкам достойную конкуренцию. Однако, даже несмотря на это, важно участие как можно большего числа команд, чтобы поддерживать интригу и конкуренцию на площадке.

В связи с этим российским спортсменам тяжело далось известие о том, что они вряд ли смогут принять участие в предстоящей Олимпиаде. Ведь многие из них готовились к этому десятилетиями.

«Я, слава богу, успела выступить на Олимпийских играх и реализоваться как спортсменка. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся провести альтернативные соревнования на достойном уровне, которые смогут конкурировать с Олимпиадой. Для нас главное — иметь возможность соревноваться с лучшими спортсменами. А как будут называться эти турниры, не имеет значения», — заключила спортсменка.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Кроме того, по инициативе Президента Владимира Путина в рамках российского председательства город в октябре примет саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств.