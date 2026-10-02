Чемпионка мира по бодибилдингу рассказала, как сделать талию тоньше

Тренировки позволяют визуально скорректировать пропорции фигуры, даже если от природы у человека нет выраженной талии. Об этом в программе «7 дней» на телеканале ТНВ рассказала заслуженный мастер спорта России, профессионал IFBB, чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова.

По словам спортсменки, добиться эффекта «песочных часов» можно за счет развития мышц спины и ног. При этом объем талии в сантиметрах не изменится, но на фоне более широких спины и бедер она будет казаться тоньше.

«Можно сделать за счет визуального расширения конуса спины. Талия будет зрительно тоньше. Но для этого нужно формировать мышцы спины полностью и, соответственно, ноги, чтобы это было уже как «песочные часы». Талия в этом случае не уменьшится в сантиметрах, а просто визуально станет тоньше из-за того, что у вас появится конус спины и более расширенные бедра. Таким образом можно решить вопрос», – пояснила Быстрова.

Она также предостерегла от радикальных способов изменения пропорций тела, в частности хирургического удаления ребер.

«Сейчас ребра убирают. Но это очень сложная операция, ни к чему хорошему она не приводит. Жить постоянно в корсете человек не может, особенно тот, который ходит в спортзал и тренируется. А если он убирает корсет, это все обратно возвращается, да еще неизвестно куда», – отметила спортсменка.

Быстрова также подчеркнула, что при выборе тренировочных целей важно учитывать генетические особенности человека и не обещать ему недостижимых результатов.