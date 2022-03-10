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Спорт
10 марта 2022  13:14
Дамир Садриев

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Мария Френцель скончалась от рака мозга

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Скончалась чемпионка Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях в составе сборной России Мария Френцель. 

О смерти спортсменки стало известно 9 марта. По информации «Татар-информа», причиной смерти Френцель стал рак мозга. 

Мария Френцель, воспитанница казанского СШОР № 11, является Мастером спорта международного класса, а также чемпионкой Европы 2001 года.

В период с 2013 по 2015 г. работала тренером сборной Татарстана по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Последние годы Френцель работала тренером в Краснодаре.

#Художественная гимнастика
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