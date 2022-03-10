Чемпионка Европы по художественной гимнастике Мария Френцель скончалась от рака мозга
Скончалась чемпионка Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях в составе сборной России Мария Френцель.
О смерти спортсменки стало известно 9 марта. По информации «Татар-информа», причиной смерти Френцель стал рак мозга.
Мария Френцель, воспитанница казанского СШОР № 11, является Мастером спорта международного класса, а также чемпионкой Европы 2001 года.
В период с 2013 по 2015 г. работала тренером сборной Татарстана по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Последние годы Френцель работала тренером в Краснодаре.