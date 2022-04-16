«Чемпионат»: Знарок может подписать контракт с «Ак Барсом» в понедельник

Финальные переговоры «Ак Барса» и Олега Знарка могут пройти в Казани в понедельник, сообщает «Чемпионат».

По данным издания, принципиальная договорённость со специалистом о назначении главным тренером «Ак Барса» уже достигнута. Контракт может быть заключен на один год.

Также сообщается, что ассистентами Знарка в казанском клубе будут Александр Бойков и Юрий Бабенко.

Ранее официальные соцсети «Ак Барса» опубликовали короткое видео с анонсом грядущего назначения нового главного тренера казанского клуба.