«Чемпионат»: в следующем сезоне РПЛ увеличат до 18 команд

С сезона-2022/2023 Российская Премьер-Лига с большой долей вероятности увеличится до 18 команд. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на последнем собрании РПЛ, и никто из представителей клубов не сомневается в том, что количество участников будет увеличено.

Основным аргументом для расширения лиги является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.