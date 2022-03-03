news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
3 марта 2022  11:36
Дамир Садриев

«Чемпионат»: в следующем сезоне РПЛ увеличат до 18 команд

news_top_970_100

С сезона-2022/2023 Российская Премьер-Лига с большой долей вероятности увеличится до 18 команд. Об этом сообщает «Чемпионат». 

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на последнем собрании РПЛ, и никто из представителей клубов не сомневается в том, что количество участников будет увеличено. 

Основным аргументом для расширения лиги является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне. 

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.

#Футбол #чемпионат России по футболу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное