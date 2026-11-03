Чемпионат России по тхэквондо ВТФ стартует в Казани: вход для зрителей свободный

Фото: АНО «Спортинициатива»

С 3 по 9 ноября в Казани, в Центре бокса и настольного тенниса (улица Джаудата Файзи, 2а), пройдет чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин.

Турнир соберет около 500 спортсменов из 40 регионов страны. В течение семи дней будут разыграны 16 комплектов медалей — по восемь у мужчин и женщин.

Соревнования станут важным этапом отбора в сборную России и определят лидеров национального рейтинга на следующий сезон.

Поединки запланированы на 4–8 ноября. Первый соревновательный день — среда, 4 ноября: мужчины выступят в категории до 87 кг, женщины — до 46 и 49 кг.

Казань не первый раз принимает соревнования высочайшего уровня и располагает всей необходимой инфраструктурой для турнира такого масштаба.

«Для спортсменов Татарстана это уникальная возможность выступить дома, перед своими болельщиками, и побороться за место в сборной страны. Тхэквондо ВТФ в республике динамично развивается, и проведение чемпионата России — признание нашей работы. Приглашаем всех жителей и гостей Казани поддержать участников», — подчеркнули в Федерации тхэквондо Республики Татарстан.

Вход для зрителей свободный. Расписание по дням и разделы результатов мужского и женского турниров доступны на официальных ресурсах соревнований.