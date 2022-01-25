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Спорт
25 января 2022  16:07
Cергей Гаврилов

Чемпионат России по регби возобновится в апреле

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Казанская «Стрела» начнет вторую часть чемпионата России по классическому регби на выезде — в Москве 22 апреля команда сыграет против ЦСКА в матче 12-го тура. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Следующий тур казанцы также проведут в столице, 30 апреля «Стрела» сыграет на выезде против «Славы» в матче 13-го тура.

По итогам первой части чемпионата после 11 игр «Стрела» с 29 очками занимает третье место после «Славы» (35 очков) и красноярского «Енисея» (44).

#регби #Рк стрела
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