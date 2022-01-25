Чемпионат России по регби возобновится в апреле

Казанская «Стрела» начнет вторую часть чемпионата России по классическому регби на выезде — в Москве 22 апреля команда сыграет против ЦСКА в матче 12-го тура. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Следующий тур казанцы также проведут в столице, 30 апреля «Стрела» сыграет на выезде против «Славы» в матче 13-го тура.

По итогам первой части чемпионата после 11 игр «Стрела» с 29 очками занимает третье место после «Славы» (35 очков) и красноярского «Енисея» (44).