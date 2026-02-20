Чемпионат России по регби на снегу пройдет в Казани 21-22 февраля

Фото: Михаил Захаров, «Татар-Информ»

В эти выходные, 21-22 февраля, в столице Республики Татарстан, в г. Казани, пройдет Чемпионат России по регби на снегу среди мужских и женских команд.

В Чемпионате России по регби на снегу примут участие следующие команды:

 РК Энергия – г. Казань

 Сборная Самарской области

 РК Химик – г. Дзержинск

 Сборная Пермского края

 Белая крепость – г. Белгород

 Балтийский Шторм – г. Калининград

 Молодежная сборная Республики Татарстан

 Сборная Республики Дагестан

 ЦСКА – г. Москва

И женские команды:

 РК Зилант – г. Казань

 РК Энергия – г. Казань

 Сборная Пермского края – г. Пермь

 Молодежная сборная Республики Татарстан

 Сборная Республики Дагестан

 Сборная Санкт-Петербурга

Место проведения соревнований: ул. Чистопольская, 65, КСК «КАИ-Олимп».