Чемпионат России по регби на снегу пройдет в Казани 21-22 февраля
В эти выходные, 21-22 февраля, в столице Республики Татарстан, в г. Казани, пройдет Чемпионат России по регби на снегу среди мужских и женских команд.
В Чемпионате России по регби на снегу примут участие следующие команды:
РК Энергия – г. Казань
Сборная Самарской области
РК Химик – г. Дзержинск
Сборная Пермского края
Белая крепость – г. Белгород
Балтийский Шторм – г. Калининград
Молодежная сборная Республики Татарстан
Сборная Республики Дагестан
ЦСКА – г. Москва
И женские команды:
РК Зилант – г. Казань
РК Энергия – г. Казань
Сборная Пермского края – г. Пермь
Молодежная сборная Республики Татарстан
Сборная Республики Дагестан
Сборная Санкт-Петербурга
Место проведения соревнований: ул. Чистопольская, 65, КСК «КАИ-Олимп».