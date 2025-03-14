Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани 13–18 апреля

Дворец водных видов спорта

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Чемпионат России по плаванию пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 апреля. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минспорте РТ.

При этом чемпионат России для всех водных видов спорта станет официальным отбором на чемпионат мира, который состоится в Сингапуре.

Соответствующее решение принял исполком Международной федерации плавания (World Aquatics), о чем в Telegram-канале рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По словам чиновника, таков результат «кропотливой работы на международном треке» вице-президента Олимпийского комитета России, главы Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина и его команды.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Изначально предполагалось, что турнир пройдет в Казани.