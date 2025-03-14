news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 10:07

Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани 13–18 апреля

Читайте нас в
Телеграм
Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани 13–18 апреля
Дворец водных видов спорта
Фото: © «Татар-информ»

Чемпионат России по плаванию пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 апреля. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минспорте РТ.

При этом чемпионат России для всех водных видов спорта станет официальным отбором на чемпионат мира, который состоится в Сингапуре.

Соответствующее решение принял исполком Международной федерации плавания (World Aquatics), о чем в Telegram-канале рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По словам чиновника, таков результат «кропотливой работы на международном треке» вице-президента Олимпийского комитета России, главы Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина и его команды.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Изначально предполагалось, что турнир пройдет в Казани.

#чемпионат россии по плаванию
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

13 марта 2025
«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

13 марта 2025