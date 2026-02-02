Чемпионат Республики Татарстан по ММА прошел в Казани

На площадке казанского спортивного комплекса «Центр бокса и настольного тенниса» состоялись Чемпионат и первенство Республики Татарстан по смешанному боевому единоборству ММА.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра спорта Республики Татарстан, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Ильдар Садриев, Президент филиала РСБИ по Республике Татарстан, ректор Болгарской Исламской Академии Фархат Хуснутдинов, Руководитель Исполнительного комитета Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков, Вице-президент Союза ММА России, почетный президент Федерации ММА РТ Сергей Гордеев, командир 26-го отдельного отряда специального назначения Росгвардии, Кавалер Ордена Мужества, полковник Олег Бородин.

Поучаствовали также Начальник Управления общественной и государственной безопасности Учреждения АНБ, мастер спорта СССР по дзюдо, ветеран боевых действий, генерал-майор Сергей Алексеев, Председатель Исполнительного комитета ТРО ВООВ «Боевое Братство», советник руководителя Федерации ММА РТ по патриотическому воспитанию молодежи и работе с ветеранами, генерал-майор АНБ Вениамин Чубаренко и Президент Федерации ММА РТ, ветеран боевых действий на Кавказе, обладатель крапового берета, ветеран СВО Максим Китанин.

«В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов со всех уголков Республики Татарстан. Участники показали яркие бескомпромиссные схватки. Поединки прошли в профессиональных рингах ММА – октагонах (восьмиугольниках). На мероприятии присутствовали более 30 ветеранов СВО, в том числе и трижды кавалеры Ордена Мужества», – поделился с журналистом «Татар-информа» Александр Даренков.

Также он отметил, что в Союзе ММА России и Федерации ММА РТ ведется системная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения.

Чемпионы и победители соревнований награждены кубками, все призеры получили медали и дипломы соответствующих степеней. По итогам мероприятия будет сформирована сборная команда Республики Татарстан по смешанному боевому единоборству ММА для участия в Чемпионате и первенстве Приволжского Федерального округа, а также Всероссийских турнирах.

Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан