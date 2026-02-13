Чемпионат «Профессионалы» объединил более 400 тыс. студентов

фото: Пресс-служба Минпросвещения России

На региональный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 году зарегистрировалось рекордное число учащихся колледжей и техникумов — свыше 400 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин на прямой линии отмечал системный подход государства к подготовке высококвалифицированных рабочих кадров на всех уровнях. Чернышенко подчеркнул, что сегодня «Профессионалы» являются самым масштабным соревнованием в своей сфере в России. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и охватывает все регионы страны.

По словам Чернышенко, количество заявленных участников регионального этапа выросло более чем на 100 тысяч по сравнению с 2025 годом, что составляет 35%. Он пожелал студентам высоких результатов, профессионального роста и полезных знакомств. Региональный этап продлится до конца февраля 2026 года.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что рост числа участников свидетельствует о восприятии движения молодежью как эффективного инструмента для построения карьеры и самореализации. По его мнению, это не просто статистический рост, а осознанный выбор и стремление внести вклад в развитие экономики страны.

Чемпионат «Профессионалы» проводится по наиболее востребованным и массовым компетенциям с учетом запросов реального сектора экономики. Движение направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России.