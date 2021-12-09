В Казани на пяти площадках стартовал I Чемпионат по профмастерству DeafSkills

Национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха проходит в Казани на пяти площадках. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Соревнования проходят на пяти площадках: в казанском строительном колледже, торгово-экономическом техникуме, казанском техникуме народно-художественных промыслов, казанском техникуме информационных технологий и связи и в политехническом колледже. Планируется участие 220 человек. Их уровень знаний будут оценивать около 100 экспертов, задействовано около 100 волонтеров. На площадках будут работать 30 сурдопереводчиков», — сказала она.

Организаторами чемпионата DeafSkills выступают межрегиональная общественная организация инвалидов «Молодежная организация глухих „Успех“», Фонд демократии ООН при поддержке Всероссийского общества глухих, Правительство РТ, Центр развития профессиональных компетенций РТ. В соревнованиях по 26 компетенциям принимают участие представители 57 городов России. Первый Национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха продлится в столице Татарстана до 11 декабря.