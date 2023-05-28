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Чемпионат по дрифтингу под Казанью посетили 5 тыс. человек
Сегодня на парковке международного выставочного центра «Казань Экспо» проходит Казанский чемпионат по дрифту UGOL. Друг с другом состязается 21 гонщик из России и стран СНГ, понаблюдать за соревнованиями пришли около 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВЦ.
Программа мероприятия включает парные заезды, автошоу, фестиваль еды и выставку уникальных автомобилей, переоборудованных специально для дрифта. Желающие даже могут прокатиться на скоростном «дрифт-такси».
Дрифт — это одна из дисциплин автоспорта, в которой пилоты соревнуются в умении быстро вести автомобиль в управляемом заносе. Традиционно состязания проводятся на сухом асфальте и трассах с большим количеством поворотов.
Чемпионат начался в 11 часов дня и должен завершиться к 19 часам. Награждение победителей намечено на 18.30. Вход на мероприятие бесплатный.
Фото, видео: пресс-служба МВЦ «Казань Экспо».
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