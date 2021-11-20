Фиргат Зиганшин: «Идея в том, чтобы сделать «Свиягу» Меккой для параспортсменов»

Татарстан стал одним из лидеров по развитию в России паратрапа – вида стендовой стрельбы для людей с ограниченными возможностями. Но для проведения крупных международных соревнований республике не хватает условий. Что нужно для проведения мирового чемпионата и почему это важно для Татарстана, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

«В России паратрап первыми начали развивать в Татарстане»

«Паратрап – это стендовая стрельба для людей с ограниченными возможностями. По этому виду спорта проводятся крупные международные турниры, в том числе и чемпионаты мира. Для России он относительно новый, в этом году мировое первенство впервые посетили представители нашей страны», – рассказал вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан по параспорту Фиргат Зиганшин.

«В России паратрап первыми начали развивать в Татарстане, на базе Федерации пулевой и стендовой стрельбы. В 2016 году заслуженный тренер России и президент Федерации Сергей Демин увидел перспективу в этом направлении и совместно с несколькими другими регионами страны начал работать над официальным признанием паратрапа в России. В 2019 году на стрельбище «Свияга» были проведены первые всероссийские соревнования по паратрапу, в 2020-м мы провели первый в истории чемпионат России. Паратрап включили в реестр видов спорта России, была сформирована сборная России по паратрапу, и нашим спортсменам наконец разрешили участвовать в чемпионате мира», – рассказал Зиганшин.

В этом году девять российских парастрелков поехали на чемпионат мира в Италию. Для соревнующихся существует разделение на три категории здоровья. Трое из россиян не смогли пройти медицинскую классификацию, а остальные шестеро дебютировали на соревнованиях. Лучший результат среди россиян показал представитель Татарстана Александр Сахарнов, который занял четвертое место среди инвалидов-колясочников.

«Четвертое место – это очень достойный результат для дебюта на таких масштабных соревнованиях, – отметил Фиргат Зиганшин. – Тем более что те, кто занял первые три места, – это представители теплых стран: Италии, Кипра и ОАЭ. Они могут тренироваться круглый год, тогда как у нас есть только пять подходящих по климатическим условиям месяцев для тренировки».

«Александр Сахарнов в Тетюшах узнаваемая личность»

Александр Сахарнов живет в Тетюшах и занимается стендовой стрельбой с 14 лет. В 21 год из-за производственной травмы оказался прикован к коляске, но не бросил заниматься любимым спортом и продолжил тренировки. Еще до травмы он получил звание кандидата в мастера спорта.

«Благодаря тому что еще до травмы Александр Сахарнов занимался стрельбой, он имеет опыт и навыки, которых нет у большинства других параспортсменов. У него хорошие перспективы на паралимпийскую медаль, если данный вид спорта включат в программу Паралимпийских игр», – добавил собеседник ИА «Татар-информ».

В Тетюшах Александр живет неподалеку от стрелкового стенда, благодаря чему он может в любой момент туда быстро и комфортно добраться. Помимо него, спортсмен-колясочник регулярно ездит на тренировки и соревнования в Верхнеуслонский район Татарстана, где расположен комплекс стендовой стрельбы «Свияга» – один из самых современных стендов России, появился в 2009 году по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Александр Сахарнов в Тетюшах узнаваемая личность, – отметил Фиргат Зиганшин. – На данный момент Сахарнов является самым титулованным парастрелком в стране: он выиграл Гран-при Италии в 2016 году, стал серебряным призером в 2017 году, чемпионом России в 2020 году, завоевал золотую медаль на Гран-при «Беретта» 2021 года, а также вошел в финал дебютного для себя и для сборной чемпионата мира. Сейчас ему 45 лет, и он продолжает активно заниматься своим любимым видом спорта».

Сахарнов имеет возможность участвовать в республиканских соревнованиях наряду с обычными спортсменами. Он хорошо обучен и нередко на тренировке попадает по 22-23 мишеням из 25. Это очень хороший результат, и многие здоровые спортсмены не всегда могут показывать такой высокий уровень.

«Договоренность с Международным паралимпийским комитетом есть»

Федерация пулевой и стендовой стрельбы считает, что у Татарстана есть все шансы принять у себя чемпионат мира по паратрапу в ближайшие два-три года. Для этого есть подходящие стрелковые комплексы, но не хватает гостиницы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Хочется, чтобы мероприятие прошло именно в Татарстане, ведь это не только приток туристов и спортсменов, но и привлечение внимания к республике в целом к сфере инклюзива. Однако, чтобы это осуществить, необходимо создать условия для проживания спортсменов. Мы давно хотели построить гостиницу на «Свияге», полностью адаптированную для лиц с ОВЗ, чтобы можно было проводить соревнования не только российского, но и международного уровня. И если мы сможем обеспечить необходимые условия, мы получим возможность провести чемпионат мира. Предварительная договоренность с Международным паралимпийским комитетом о рассмотрении нашей кандидатуры есть», – сказал Фиргат Зиганшин.

Идея заключается в том, чтобы сделать «Свиягу» Меккой для параспортсменов, создать площадку, где можно будет проводить любые мероприятия, связанные с инвалидами, на постоянной основе. Если все получится, то сперва у нас пройдет международный Гран-при, затем Кубок мира и чемпионат мира по паратрапу. Гран-при готовы провести уже в следующем сезоне. При этом проведение такого международного мероприятия может существенно улучшить отношения между Россией и Международным паралимпийским комитетом, что особенно актуально после дисквалификации наших спортсменов на Паралимпийских играх.

Зачем нужен чемпионат мира по паратрапу Татарстану?

«В преддверии Всемирных игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани в январе 2023 года, подобный турнир может стать одним из показателей готовности республики принимать подобные соревнования, – считает вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ. – Кроме того, это отличный способ для социализации людей с ОВЗ».

По словам Зиганшина, паратрап – это отличный пример социализации для инвалидов, а в частности колясочников, которые сидят дома. Подобные мероприятия позволяют людям с ОВЗ не только общаться с новыми людьми и демонстрировать свои навыки, но и путешествовать, узнавая мир. Кроме того, это возможность показать другим инвалидам, что они могут жить полноценной жизнью, несмотря на недуги.

«Очень приятно во время соревнований по паратрапу наблюдать за спортсменами, у которых буквально загораются глаза, стоит им увидеть друг друга. В этом плане очень повезло Александру Сахарнову, который живет в паре километров от стенда, и он в любой момент может приехать и пострелять. Но у других ребят, не из Татарстана, такой возможности нет. Поэтому мы считаем очень важным проводить различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями с целью их социализации в обществе», – заключил вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ по параспорту.

Фотографии предоставлены Федерацией пулевой и стендовой стрельбы РТ по параспорту