Чемпионат мира по футболу-2030 впервые пройдет в шести странах трех континентов

В 2030 году чемпионат мира по футбола пройдет сразу на трех континентах: в Европе, Африке и Америке. Об этом заявила Международная федерация футбола (ФИФА).

Событие состоится на территории Аргентины, Испании, Парагвая, Уругвая, Марокко и Португалии. Большая часть игр тем не менее развернется на территории трех последних стран.

В ФИФА напомнили о знаковой дате, которая ожидает болельщиков в 2030 году: сто лет назад состоялся первый розыгрыш чемпионата мира. Тогда турнир прошел в Уругвае.

«В результате празднование будет проходить в Южной Америке, и три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — проведут по одному матчу. Первый из них, разумеется, будет проведен на стадионе, с которого все начиналось, — на легендарном „Сентенарио“ в Монтевидео», — приводит пресс-служба заявление главы ФИФА Джанни Инфантино.

По его мнению, объединение континентов в рамках чемпионата станет символом «уникальной социальной и культурной сплоченности», а также посланием «мира, толерантности и инклюзивности».