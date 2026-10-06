Чемпионат мира по джиу-джитсу памяти Айрата Калимуллина пройдет в Казани

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Чемпионат мира по джиу-джитсу TWWBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP 2026 впервые пройдет в Казани 10 и 11 октября. Турнир посвятят памяти известного мусульманского тренера Айрата Калимуллина, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Организаторы называют чемпионат одним из крупнейших событий в мире бразильского джиу-джитсу. На одном ковре встретятся сильнейшие спортсмены из разных стран, чтобы побороться за звание чемпиона мира. Зрителей ждут два дня поединков.

Открытые международные соревнования по бразильскому джиу-джитсу проводит российская Лига TWWBJJ по джиу-джитсу при поддержке ДУМ Татарстана. Турнир носит имя Айрата Калимуллина в знак уважения к его спортивным и тренерским достижениям.

Главными задачами чемпионата организаторы называют популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни, повышение уровня мастерства спортсменов и судей, а также патриотическое воспитание молодежи.

Чемпионат пройдет в рамках статуса «Казань – культурная столица исламского мира». Значительную часть участников составят спортсмены из исламских стран. По состоянию на 5 октября 2026 года заявку на участие подали представители России, Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Белоруссии, Бразилии, Кореи, Грузии, Испании, Абхазии и Армении. Всего ожидается более 1 тыс. спортсменов.

Среди участников будет много представителей мусульманской молодежи из регионов России, в том числе Татарстана.

Поединки пройдут в девяти весовых категориях среди мужчин, женщин, подростков и детей. Также в программу включили категорию параджитсу для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Местом проведения чемпионата станет Дворец единоборств «Ак Барс» в Казани. Официальное открытие турнира запланировано на 10 октября в 8:40, начало схваток – на 9:00.

Кроме того, 11 октября в 19:00 в рамках чемпионата пройдут командные встречи TWW TEAM FIGHTS KAZAN, TWW SUPER FIGHT 7 и TWW JUNIOR 12.

Подробнее об условиях участия и соревнований можно узнать на странице турнира.