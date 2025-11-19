Чемпионат мира по борьбе на поясах: покорят ли татарстанцы золото куреша в ОАЭ

С 26 по 29 ноября на татами в Фуджейре пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах, где примут участие спортсмены из Татарстана. Кто является фаворитом турнира и есть ли шансы у татарстанских борцов – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во второй половине ноября в ОАЭ пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах. Принимает турнир столица спортивной жизни Эмиратов – Фуджейра. На соревнования прибудут рекордные 350 участников из 35 стран мира, среди которых – представители России, в частности титулованные борцы из Татарстана. В этих боях за мировое первенство татарстанцы претендуют на медали.

Российскую сборную представляют известные мастера ковра: Алексей Абрамов, Ильнар Закиров, Илназ Рамазанов, Айнур Нургалиев, Эльдар Хамитов, Радик Салахов, Тимур Латипов и другие. Среди женщин выделяется Анастасия Грачева. Каждый из спортсменов имеет высокие шансы побороться за золотые медали турнира.

Данный турнир стал знаковым событием не только для поклонников традиционной национальной борьбы, но и для международного спортивного сообщества. Организаторами мероприятия выступили Международная федерация борьбы на поясах (IBWA) совместно с министерством спорта ОАЭ и Российским региональным центром развития традиционных видов спорта.

Президент Международной федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин подчеркнул важность соревнования для популяризации национального вида спорта, отметив, что именно такая дружба народов способствует воспитанию здорового образа жизни и укреплению культурных традиций разных народов.

«Мы станем свидетелями грандиозного мероприятия, которое укрепит позиции борьбы на поясах в мировом спортивном сообществе. Выражаю благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за предоставленную возможность проведения нашего мероприятия на высоком уровне», – заявил он.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов выразил гордость за достижения республиканских спортсменов и надежду на достойное выступление сборной Татарстана на международном уровне.

«Для Татарстана, являющегося одним из признанных центров развития борьбы на поясах, большая честь видеть, как этот вид спорта объединяет сильнейших атлетов мира. Это многовековая традиция, живой мост, соединяющий культуры и народы», – считает министр.

Хабир Хабибуллин подчеркнул важность соревнования для популяризации национального вида спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа и атмосфера чемпионата

Соревнования проводятся на одной из лучших спортивных арен ОАЭ – в комплексе имени шейха Зайеда (Zayed Sports Complex). Помимо самих поединков зрителей ждут яркие шоу-программы, демонстрации национальных костюмов и традиций.

Главная цель турнира – это, конечно же, укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных культур и стран. Чемпионат мира по борьбе на поясах демонстрирует высокий уровень организации и профессионализма спортсменов, обеспечивая мощный толчок развитию этого традиционного вида спорта на международной арене.

Участие представителей из Татарстана также подчеркивает значимость региона в развитии борьбы на поясах и открывает новые горизонты для будущих поколений спортсменов.

Соревнования проводятся на одной из лучших спортивных арен ОАЭ – в комплексе имени шейха Зайеда Фото: ibwa-w.com

Спортсмены из Татарстана – фавориты на турнире в ОАЭ

Сборная команда Татарстана традиционно показывает хорошие результаты на крупных соревнованиях и является фаворитом. Татарстанские спортсмены известны своей дисциплиной и высокими результатами как среди мужчин, так и среди женщин.

В Татарстане борьба на поясах получила широкое распространение благодаря усилиям Международного Фонда Куреш, основанного первым Президентом республики, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Ежегодно проводятся крупные соревнования, такие как чемпионат мира и первенство России, что способствует росту популярности данного вида спорта. Многие талантливые молодые борцы приходят в большой спорт именно из спортивных школ Татарстана.

Кроме того, в данном отношении сильная поддержка исходит от местных властей. Правительство Татарстана активно поддерживает развитие спортивной национальной культуры, выделяя средства на инфраструктуру и мероприятия. Это создает благоприятные условия для роста новых талантов. Традиционная культура татарского народа располагает к развитию интереса среди молодежи к этому виду спорта.

На соревнованиях в ОАЭ представлен высокий уровень конкуренции. В этом отношении борцам из Татарстана должно быть принципиально интересно сразиться со спортсменами из других стран, проверить свои силы и завоевать очередные титулы. Без медалей татарстанские спортсмены из ОАЭ точно не уедут.

На соревнованиях в ОАЭ представлен высокий уровень конкуренции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Историческая культура национального спорта Татарстана

Однако важно понимать отличие борьбы на поясах от традиционного татарского куреш. К примеру, в куреш соперники могут победить друг друга только за счет силы, а в борьбе на поясах можно использовать сторонние приемы – ухваты за пояс, использовать подножки и другое. Считается, что куреш заниматься сложнее. А титул батыра носить почетно.

Первые официальные упоминания этого вида единоборства относятся к VI веку. Считается, что традиция состязаний по борьбе на поясах пришла от тюркских народов, которые в старину проводили подобные состязания во время гуляний и праздников. В результате борьба на поясах охватывала не только тюркоязычные народы, но и почти всю Европу, Ирландию, Шотландию, Уэльс и Испанию.

Чемпионат мира по борьбе на поясах пройдет в Фуджейре (ОАЭ) с 26 по 29 ноября 2025 года.