Из источника, близкого к вице-президенту КХЛ Сергею Козлову, корреспонденту ИА «Татар-информ» стало известно, что регулярный чемпионат КХЛ не будет остановлен. Утверждается, что игры будут переноситься только в исключительных случаях.

Ранее в официальном заявлении лиги не исключалось приостановление чемпионата КХЛ из-за угрозы ковида. Именно по этой причине начиная с 7 ноября были отменены 12 матчей турнира. К слову, в чемпионате баскетбольной Евролиги в январе не состоялось ни одного матча из-за заражения ковидом игроков разных клубов, включая казанский УНИКС.

Завтра казанский «Ак Барс» должен сыграть в Санкт-Петербурге со СКА. После 47 матчей в активе казанцев 64 очка и третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.