Фото: instagram.com/gabdullin_mma_official

Открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам, который состоялся в казанском спортивном комплексе «Баскет-холл», признан лучшим за всю историю любительского ММА. Об этом заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Чемпионат Европы в Казани признан лучшим за всю историю любительского ММА. Мы сделали это. Мы совершили прорыв. Отдельные поздравления в адрес сборной России, которая в очередной раз подтвердила свое мировое лидерство», – сообщил Габдуллин в своем Instagram-аккаунте.

По итогам чемпионата Европы у сборной России восемь золотых медалей у взрослых, из них четыре – у юниоров и одна – у женщин.

Открывавшие программу заключительного соревновательного дня юниоры добились победы в общекомандном медальном зачете, однако, интрига сохранялась до последнего момента в легких весах, где серьезную конкуренцию оказывали спортсмены из Казахстана, Таджикистана и Бахрейна. Второе место довольно неожиданно с двумя золотыми медалями занял Таджикистан.

Во взрослом чемпионате Европы основными соперниками россиян стали бойцы из Бахрейна и Казахстана.