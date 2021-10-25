Чемпионат Европы и Кубок мира по плаванию в Казани пройдут без зрителей

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) и этап Кубка мира в казанском Дворце водных видов спорта пройдут без зрителей.

Болельщики не будут допущены на трибуны из-за ужесточения мер по борьбе с пандемией коронавируса.

«Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде и этап Кубка мира в Казани пройдут без зрителей», — сообщили организаторы турниров.

Этап Кубка мира пройдет в Казани с 28 по 30 октября, чемпионат Европы — с 2 по 7 ноября.