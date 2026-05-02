Чемпионат «Абилимпикс» в Татарстане собрал более 1,7 тыс. участников

В Республике Татарстан завершился региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие порядка 1700 конкурсантов, из них около 600 участников в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «ЦРПК РТ».

Чемпионат прошел на базе 35 образовательных организаций в 14 муниципальных районах Республики Татарстан. В рамках мероприятия прошли соревнования по 48 основным и 76 региональным компетенциям. Работу конкурсантов оценивали 661 эксперт, а сопровождение на площадках обеспечивали 620 волонтёров. Среди новых компетенций были «Бровист», «Разработка и сборка БПЛА», «Специалист по рекламе», «Специалист по социальной реабилитации» и «Техник‑протезист».

«Региональный чемпионат "Абилимпикс" прошел в этом году с широким масштабом, на мой взгляд, прошел очень успешно. Представители Республики Татарстан смогли подключиться и к новым компетенциям чемпионата, таким, как «техник-протезист», которые оказались очень интересны и востребованы для участников» – отметила руководитель центра развития движения «Абилимпикс» в РТ Аделя Исхакова.

Параллельно с соревнованиями с 13 по 30 апреля проходил «Фестиваль возможностей»: более 500 участников с тяжёлыми, множественными или ментальными нарушениями развития приняли в нём участие на базе 13 специализированных центров компетенций «Абилимпикс» в 12 муниципальных образованиях республики. Кроме того, впервые в Татарстане состоялся «Фестиваль знакомства с профессией» для детей дошкольного и младшего школьного возраста с инвалидностью или ОВЗ. Более 250 ребят соревновались по 19 компетенциям в игровой форме на площадках 5 образовательных организаций в 4 муниципальных образованиях.

Виктория Бокова, победившая в компетенции «Работник зелёного хозяйства», поделилась впечатлениями от участия: «Я участвую в чемпионате впервые. Долго и упорно готовилась: выполняла модули и различные задания. Очень рада, что всё получилось и я стала победителем. Участие в чемпионате даёт мне уверенность и стремление развиваться дальше, не стоять на месте. Большую роль в моём развитии по специальности играет мой наставник».