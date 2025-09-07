news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 сентября 2025 10:45

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали по делу о мошенничестве

Читайте нас в
Телеграм

Чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага арестовали по делу о мошенничестве в составе преступной группы. В состав группировки, по данным следствия, входили также бывшие сотрудники полиции, пишет ТАСС.

По версии следователей, группировка начала действовать не позднее февраля 2025 года. Лидер группы находил людей, которые занимаются криптовалютой и владеют крупными финансовыми средствами. Следствие полагает, что Четинбаг, пользуясь хорошим знакомством с потерпевшими, организовывал встречи и рассказывал другим участникам о месте их нахождения.

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали оперативными действиями за якобы содействие терроризму. Под давлением они вымогали деньги, изымали телефоны, проверяли счета на криптобиржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. Общий материальный ущерб превысил 4 миллиона рублей.

До ареста Четинбаг пытался скрыться, но был задержан вместе с сообщниками в ходе оперативных мероприятий. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинения по четырем эпизодам. Остальные участники группы обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Все они заключены под стражу, а один из фигурантов объявлен в розыск.

#арест #Мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025