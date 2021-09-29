Чемпион WorldSkills из Альметьевска рассказал, как добился золотой медали

Студент Альметьевского политехнического колледжа Артур Муслимов стал победителем чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в компетенции «Сухое строительство и штукатурное дело». В прямом эфире главы Альметьевского района Тимура Нагуманова студент рассказал о соревнованиях и о том, что помогло ему победить.

Артур рассказал, что ему 16 лет. К чемпионату он готовился целый год, и подготовка шла параллельно с учебой. Отбор на национальные состязания проходил в Москве, и чтобы пройти дальше, ему пришлось преодолеть два разных соревновательных модуля. В итоге он попал в тройку лучших.

«На самом чемпионате у меня были волнения, особенно в первый день, когда только зашли на площадку, а потом все пошло спокойно. Было сложно, трудно, большая конкуренция. Несмотря на конкуренцию, на площадке царила дружеская атмосфера», — рассказал студент.

Победу Артур приписывает хорошей подготовке. «К соревнованиям меня хорошо подготовил тренер, помогли и занятия в мастерской. В будущем я планирую быть строителем», — поделился молодой человек.



Национальный финал WorldSkills Russia — это масштабные соревнования профессионального мастерства среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений. В 2021 году в соревнованиях приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны.

По итогам отборочного этапа, состоящего из модулей различной сложности, Артур Муслимов завоевал золотую медаль финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». По итогам соревнований сборная Татарстана заняла первое место в общем медальном зачете. Альметьевск в сборной был представлен семью конкурсантами.