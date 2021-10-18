Чемпион России в составе «Зенита-Казани» Сергей Тетюхин введен в Зал славы

Знаменитый российский доигровщик, 46-летний Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион 2012 года введен в Зал славы волейбола. Сам спортсмен не смог присутствовать на церемонии, проходившей в американском Холиоке, но выступил по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

Сергей Тетюхин – участник шести Олимпиад. В 2012 году он выиграл золотую медаль на Играх в Лондоне. Также он выигрывал серебряную и две бронзовые медали Олимпийских игр. Сергей является уникальным волейболистом — кроме него, в шести летних Олимпиадах среди представителей игровых командных видов спорта участвовали только российская волейболистка Евгения Артамонова, испанский ватерполист Мануэль Эстиарте и бразильская футболистка Формига.

В сезонах 2006-2008 и 2009-2011 годов Тетюхин защищал цвета казанской команды «Динамо-Таттрансгаз», ставшей затем «Зенитом-Казань». В Казани один из лучших доигровщиков мирового волейбола стал трехкратным (всего — 10 чемпионских званий) чемпионом России, не раз выигрывал Кубок России и Лигу чемпионов. Его майка по праву занимает место под сводами казанского Центра волейбола.

Ныне Тетюхин является генеральным менеджером сборной России.