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Спорт
22 августа 2022  21:27
Cергей Гаврилов

Чемпион России в составе «Рубина» Ансальди подписал контракт с «Пармой»

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Аргентинский защитник Кристиан Ансальди продолжит карьеру в итальянской серии Б. 35-летний аргентинец подписал контракт с «Пармой», сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что между сторонами будет подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. В договор включат пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

Аргентинец выступал за итальянский «Торино» с августа 2017 года. В составе туринского клуба экс-защитник «Рубина» провел в общей сложности 135 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.

За казанский клуб Ансальди сыграл в 2008-2013 гг. 128 матчей, в которых забил 2 мяча. Играя за «Рубин», Ансальди стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

#футбол #фк рубин
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