Чемпион России по мотогонкам на льду погиб в ДТП в Башкирии

Восьмикратный чемпион России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в Башкирии. Об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семье и близким спортсмена.

«Это огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас», – добавил региональный министр.

Спортсмен погиб в аварии в Кушнаренковском районе. Ночью на 69-м километре трассы столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «ГАЗель» и Sitrak. В результате ДТП 40-летний водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи.