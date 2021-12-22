Чемпион России «Енисей» сыграет c «Ак Барс-Динамо» в Казани

Весьма любопытная интрига окружает сегодняшний матч чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом в Дербышках. На стадионе «Ракета» казанское «Ак Барс-Динамо» примет на своем льду действующего чемпиона России красноярский «Енисей».

Помимо чести принимать на своем льду 16-кратного чемпиона страны, интрига заключается во встрече главного тренера казанцев Михаила Пашкина со своим родным клубом «Енисей». Более того, Именно Пашкин-младший, его отец Андрей Пашкин тоже приводил красноярцев к званию чемпионов России, сделал в прошлом сезоне сибиряков победителями чемпионата. И нынешний спортивный директор казанцев Владимир Янко еще в прошлом веке в роли главного тренера красноярцев приводил «Енисей» к победе в чемпионатах СССР и России.