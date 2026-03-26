Чемпион ОИ Светлов: «Ак Барс» играет более цельно и допускает меньше ошибок»

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов поделился мнением о серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором». После двух стартовых матчей казанцы ведут в счете 2-0.

Светлов отметил, что для финалиста прошлого плей-офф такой старт — неожиданность. «Все-таки «Трактор» – финалист плей-офф-2025, поэтому сюрприз как раз в том, что он начал новый плей-офф с двух поражений. Кстати, и по рисунку игры, и по статистике «Трактор», в общем-то, «Ак Барсу» не уступает. Но на табло – 2-0, это Челябинск, подозреваю, нервирует», – приводит слова эксперта Russia-Hockey.

По мнению специалиста, ключевое преимущество казанцев – в системности и надежности.

«Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок. Многое зависит и от вратаря, у Билялова – приличный кубковый опыт, Николаев пока только вкатывается», – отметил Светлов.

Он также обратил внимание на игру нападающего «Ак Барса» Джошуа Ливо. «Ливо обладает одним из лучших бросков в лиге. Но оба иногда недорабатывают в обороне, к чему соперники готовы и чем пользуются. Тут нужна постоянная работа от тренерских штабов – чтобы подкорректировать таких игроков, подстроить под них партнеров, иногда даже уговорить этих партнеров не обижаться, отработав и за себя, и за того парня. Уфа не просто так не стала удерживать Ливо изо всех сил», – добавил эксперт.

Говоря о прогнозе на продолжение серии, Светлов назвал третий матч ключевым, но отметил, что «Ак Барс» чувствует себя комфортно и в гостях. При этом он предупредил об атакующем потенциале «Трактора». «У «Трактора» отличное нападение, одно из лучших в лиге. Именно от этой линии команде по силам играть и отыгрываться», – заключил олимпийский чемпион.