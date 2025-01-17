Чемпион мира по ракетомодельному спорту из Нижнекамска запустил в космос спутник

Осенью 2024 года в космос был запущен космический спутник SIT-2086, созданный школьниками Москвы под руководством уроженца Нижнекамска, чемпиона мира по ракетомодельному спорту Николая Павлова. Он рассказал об этом бесценном опыте, а также о том, как этот проект повлиял на жизнь и развитие детей.

— Николай Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, об истории этого проекта.

— Проект школьного космического спутника SIT-2086 был запущен в 2021 году в сотрудничестве с моим коллегой Константином Паршиным на базе московской школы №2086. Это был наш первый опыт работы со школьниками в таком амбициозном направлении. Мы хотели доказать, что школьники способны под нашим руководством создать функциональный космический аппарат, а также предоставить учащимся уникальный опыт в инженерии и технологиях.

— Как проходил процесс разработки и сборки спутника?

— Разработка и сборка проходили в рамках Школьного космического центра. Это был комплексный процесс, включающий 3D-моделирование, программирование микроэлектроники, разводку электрических схем и создание алгоритмов. Все работы выполнялись учащимися под нашим руководством. Сам спутник был разработан на платформе компании «Спутникс» в рамках образовательных проектов Space-Pi и «Дежурный по планете».

— С какими трудностями столкнулись участники проекта на пути к достижению цели?

— Основные трудности включали освоение 3D-моделирования, разработку алгоритмов, программирование электроники и подбор компонентной базы. Тем не менее благодаря командной работе все преграды были преодолены.

— Какую роль играли дети в создании спутника? Это была командная работа, или они лишь наблюдали за действиями взрослых?

— Дети играли ключевую роль в создании спутника. Мы лишь направляли и консультировали их, а вся основная работа, включая моделирование, программирование и сборку, выполнялась ими.

— Как проект объединил школьное образование с практическими навыками в области инженерии и технологий?

— Проект позволил связать школьные предметы, такие как информатика, физика, инженерная графика и 3D-моделирование, с их реальным применением. Это стало идеальным примером сочетания теории и практики.

— Вы уже не первый год работаете с детьми и можете оценить, какие учебные курсы или предметы были наиболее полезны для них.

— Наиболее полезными оказались информатика, физика и инженерная графика. Эти предметы дали детям базу для работы над реальными инженерными задачами.

— Как участие в проекте повлияло на личностное развитие учащихся?

— Многие школьники участвовали в олимпиадах и конкурсах, представляя свои части проекта. Они заняли призовые места и получили дополнительные баллы к ЕГЭ, что помогло им поступить в ведущие вузы страны.

— Каковы основные функции спутника и что он должен делать в космосе?

— Основные функции спутника — это тестирование протоколов связи LoRa для реализации интернета вещей и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), включая фотосъемку поверхности планеты.

— Как он работает сейчас и как долго сможет функционировать?

— Сейчас спутник находится на этапе ввода в эксплуатацию. Все его основные системы тестируются. Мы ожидаем, что он будет работать на орбите в течение двух-трех лет, после чего войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

— Какие технологии и материалы использовались при сборке спутника?

— Этот вопрос лучше не освещать подробно, так как информация о конкретных технологиях и материалах конфиденциальна.

— Как вы видите влияние этого опыта на будущую карьеру участников?

— Этот проект стал бесценным опытом, который точно повлияет на выбор профессий школьников. Многие из них пойдут в технические вузы и продолжат карьеру в космической сфере.

Чемпион мира по ракетомодельному спорту Николай Павлов родился и вырос в Нижнекамске, окончил школу №22. Имеет множество наград в международных соревнованиях. С детства мечтал быть инженером.

В 2016 году окончил МГТУ имени Баумана, факультет «Специальное машиностроение, космические летательные аппараты и разгонные блоки». Сейчас работает в том же в университете, занимается спутниками. В 2023 году награжден медалью имени К. Э. Циолковского «За заслуги перед космонавтикой».