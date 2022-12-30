Чемпион мира по боксу Денис Лебедев: «Тайсон великий человек, о Кличко говорить не хочу»

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBA и IBF Денис Лебедев был гостем юношеского турнира в Казани. В интервью «ТИ-Спорту» он поделился своими впечатлениями от Казани, оценил пользу бокса для детей, объяснил, что вынудило его уйти из спорта и реально ли второй раз вернуться на ринг.

Денис Лебедев: «Я ушел из бокса по своей воле. Именно я так сам решил, что все, почувствовал это и сам принял решение. Вот и всё»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не собираюсь больше боксировать»

Вы как-то заявили в соцсетях, что ушли из бокса не совсем по собственной воле, что вы имели в виду?

Может быть, это было написано не на моей страничке соцсетей? Я ушел из бокса по своей воле. Именно я так сам решил, что всё, почувствовал это и сам принял решение. Вот и всё.

Но вы не исключаете возвращения в бокс на единичный поединок?

Любой человек предполагает, а Бог располагает. Я не собираюсь больше боксировать. У меня есть много вопросов, жизненных ситуаций, которые, кроме меня, никто не решит. У меня уже пятеро детей, младшему – Климу в январе будет пять лет, он уже подтягивается на турнике и отжимается!

Глядя на детей, боксирующих сейчас рядом с нами на ринге, можете повторить свои слова о пользе бокса для детей?

Конечно. По моему мнению, каждый мальчишка должен обладать приемами единоборств, обязан. Он может не быть чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но он обязан постоять за себя, свою семью и страну.

Вам доводилась махать кулаками помимо соревнований, в повседневной жизни?

Приходилось, и не раз. Как и всем мальчишкам. Потом, со временем определенный возрастной промежуток накладывает свой отпечаток. Было время, дрались двор на двор, класс на класс. А потом, когда взрослеешь, понимаешь, что это не очень хорошо. Меняешь свои взгляды, приоритеты. И, тем не менее, родительское воспитание и сейчас не позволяет мне пройти мимо несправедливости. Я всегда вмешиваюсь, стараясь все исправить.

«По моему мнению, каждый мальчишка должен обладать приемами единоборств, обязан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Без наших спортсменов соревнования получаются неравноправными»

О справедливости. На дня WBA восстановила рейтинг российских и белорусских боксеров. Как думаете, это начало пути возврата наших спортсменов на международный уровень?

Мне давно говорили знакомые иностранные теннисисты, в этом виде спорта тоже не мешают россиянам по-прежнему соревноваться, говорили, что без наших ребят соревнования получаются неравноправными и несправедливыми. А WBA хочет, чтобы лучшими становились сильнейшие, а как можно кого-то исключить и из оставшихся выбирать лучших? Причем по неспортивным принципам. Тем более что у нас в боксе всегда было и есть много ярких спортсменов, чемпионов, Дмитрий Бивол тому подтверждение сегодня, Артур Бетербиев, Александр Поветкин, Рахим Чахкиев, Дмитрий Кудряшов, Мурат Гассиев.

По вашим словам, «бокс в моих венах и жилах», но после армии вы четыре года работали частным телохранителем в Ялте и Киеве. Кстати, на Украине не встречались с братьями Кличко, Владимиром и Виталием?

Нет, в то время я с этими боксерами не встречался. Было дело потом в Москве после боя с Гильермо Джонсом, который я проиграл (из своих 37 боев на профессиональном ринге Денис выиграл 32, из них 23 нокаутом и проиграл пять), сидел на диване, ко мне подошел Виталий Кличко... Впрочем, не хочу я говорить о Кличко. Потому что то время пересекается с нынешним.

«У меня в Казани много друзей»

Я правильно понимаю, что Казань для вас особенный город? В ноябре 2015 года вы победили здесь нигерийца Латифа Кайоде, в декабре 2018-го были почетным гостей «Боев по правилам «Татнефть-Арены». Вот и сейчас посетили юношеский турнир?

У меня в Казани много друзей. Казань вообще гостеприимный, красивый город, люди здесь настоящие. Хотя мне тяжело сравнивать, я спортсмен узнаваемый, поэтому меня везде встречают и провожают красиво и хорошо. Но, как мне кажется почему-то, что вне зависимости от рейтингов и титулов, если ты человек, то ты везде человек. Если ты негодяй, то везде будешь негодяем и отношение к тебе будет соответствующим. Так что еще раз повторюсь: спасибо Казани за гостеприимство! Добавить к этому нечего.

Довелось видеть фото сборной России по контактным шахматам, вы там тоже были. Это смесь шахмат и бокса. Вы этим тоже занимались?

Шахбокс. Знаю, что такая дисциплина существует, но лично я в этом виде спорта не участвовал. Просто как-то раз пересеклись, и фото совместное осталось.

Денис Лебедев на юношеском турнире встретился с юными спортсменами из Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«О футболе в России мнения не изменил, с этим нужно заканчивать»

Думаю, что вы не изменили своего мнения о футболе: «это не наша игра» – ваши слова?

Нет, конечно, не изменил. Думаю, что с этим нужно заканчивать. Пеле верно заметил, что Россия станет чемпионом мира по футболу только после того, как сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею. Да, были у нас во времена СССР хорошие результаты в футболе, но то была другая страна. Сейчас, к сожалению, у нас другие времена — капитализм. А капитализм – это гиблое дело, зарабатывать, копить, вкладывать – это не то, ради чего стоит жить.

«Майк Тайсон прекрасный человек и великий боксер»

Пять лет назад в Москве вы подарили свой голубой десантный берет, в котором всегда выходили на ринг, знаменитому американскому боксеру Майку Тайсону, что вызвало неоднозначные комментарии. Не жалеете о своем подарке?

Нет, не жалею. Майк Тайсон помимо того, что он великий боксер, он еще и прекрасный человек. Настоящий, живой, эмоциональный, как и все мы, он не робот. Сейчас с высоты прожитых лет он осуждает некоторые из своих поступков. Так ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

А чем объясняется ваше негативное отношение к телевидению? Цитирую вас: «Я бы запретил телевидение, смотрю и просто в шоке...»

Сегодня, к сожалению, там много таких вещей, которые я бы просто не пропускал в эфир. Хотя есть у нас соответствующие органы, почему они за этим не следят и намеренно пропускают, не знаю. Не могу объяснить. Но и наш Президент Владимир Путин говорит так же. А сейчас, когда на Западе появились «родитель номер 1» и «родитель номер 2», мальчик выходит замуж за мальчика, у нас в России такое никогда не приживется.

Как вы относитесь к женскому боксу? Это забава или борьба женщин за равноправие в спорте?

Было время, когда я был против женского бокса. Но спустя какие-то годы, может быть, через три-пять лет, я изменил свою точку зрения. Ничего плохого в этом нет. Ну если не хотят девчонки уступать мужикам, как можно девочке запретить заниматься боксом? Это не противоречит морали, это спорт. Поэтому я снимаю шляпу перед девчонками, выходящими на ринг, своими коллегами.

Более 60 сильнейших боксеров приехали на турнир, на котором семикратный чемпион мира среди профессионалов по боксу Денис Лебедев поддерживал каждого спортсмена Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«“Команда Путина” – это моя гражданская позиция»

Один из ваших старых друзей, актер Владимир Сычев, не предлагал вам сниматься в кино, чем он успешно занимается?

Разве что в бане такие разговоры проходят. Да и про бокс уже фильмы сняли – например, про нашего великого боксера, олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Можно снять фильм про нашу жизнь в 90-х годах, когда я служил в армии в спортроте ЦСКА. Всякое тогда бывало. И про это можно снять фильм. У каждого боксера, прожившего 90-е, есть свои интересные истории. Но такие фильмы будут примером того, как не надо поступать. Взять тот же «Бумер», это яркий пример, как не надо поступать. Такие оговорки нужно непременно делать, прежде всего для детей. Объяснив, куда заводит такая жизнь. В этом смысл.

Хочу проверить информацию из открытых источников. «Википедия» утверждает, что за проигранный бой с Гассиевым вы заработали 400 тысяч долларов. Это правда?

Нет, ни разу в жизни я не получал такие деньги.

Вы член «Команды Путина» и Народного фронта. Это ваш собственный выбор?

Да, это моя гражданская позиция. Мне в жизни наш Президент лично помог. Позвонил мне в мае 2013 года после тяжелого боя с панамцем Гильермо Джонсом, в котором я получил травму, поддержал меня, сказал, что сделает всё, чтобы помочь. Не волнуйся, говорит, ты мужчина. Это во-первых. А во-вторых, спустя пять лет на выставке нанотехнологий в Екатеринбурге у меня была встреча с Путиным. Думал, что сказать Президенту. И мне ничего в голову не пришло, что сказать. Владимир Владимирович, говорю: пять лет назад вы позвонили мне в больницу и поддержали меня. Теперь мне представилась возможность лично вас поблагодарить. И мне было очень приятно.

Личный вопрос: кто защищает ваш дом в подмосковном Чехове? На фото у вас во «ВКонтакте» я насчитал четырех алабаев: два белых, рыжий и черный.

Все работают. В черном 80 килограммов, он ставит лапы мне на плечи! И взглядом глаза в глаза подтверждает свою преданность.