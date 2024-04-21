Чемпион Коростелев назвал Татарстан лыжным регионом, где «все умеют делать красиво»

Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев заявил, что Татарстан – это лыжный регион, поэтому там красиво проведут предстоящие соревнования. Напомним, по словам президента федерации лыжных гонок РФ Елены Вяльбе, чемпионат России проведут именно в столице РТ в 2025 году, за исключением марафонов.

Коростелев тоже подтвердил, что чемпионат собираются организовать в Казани, но за исключением длинных гонок.

«Пока что там круги недостаточной длины. Чтобы проводить марафоны, круг должен быть длиннее», - уточнил он в комментарии «Матч ТВ».

Еще спикер положительно оценил Кубок России, проведенный ранее в Казани, подчеркнув, что в РТ «все умеют делать красиво».

«Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира», — резюмировал спортсмен.