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Чемпион Коростелев назвал Татарстан лыжным регионом, где «все умеют делать красиво»
Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев заявил, что Татарстан – это лыжный регион, поэтому там красиво проведут предстоящие соревнования. Напомним, по словам президента федерации лыжных гонок РФ Елены Вяльбе, чемпионат России проведут именно в столице РТ в 2025 году, за исключением марафонов.
Коростелев тоже подтвердил, что чемпионат собираются организовать в Казани, но за исключением длинных гонок.
«Пока что там круги недостаточной длины. Чтобы проводить марафоны, круг должен быть длиннее», - уточнил он в комментарии «Матч ТВ».
Еще спикер положительно оценил Кубок России, проведенный ранее в Казани, подчеркнув, что в РТ «все умеют делать красиво».
«Уровень, на котором там провели Кубок России, сопоставим с Кубком мира», — резюмировал спортсмен.
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