Чемпион Игр БРИКС из Татарстана Симакин: «Для меня это первые соревнования такого уровня»

Илья Симакин стал победителем теннисного турнира на Играх БРИКС в составе сборной России

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Впервые выступал за сборную России»

Илья, поделитесь впечатлениями от участия в Играх БРИКС в Казани.

Для меня это первые соревнования подобного масштаба. И я впервые выступал за сборную команду России. Конечно, для меня это большая честь. Очень хотел продемонстрировать свою лучшую игру, и, думаю, у меня получилось. Наша команда обыграла двух самых сильных соперников: в полуфинале мы одержали победу над сборной Индии, а в финале были сильнее Белоруссии.

Что можете сказать в целом об уровне соперников на Играх БРИКС?

На групповом этапе наша команда не испытывала особых трудностей, самые сильные соперники были как раз в финальных стадиях. И в матчах против Индии и Белоруссии мы сумели подтвердить свой уровень, одержали уверенные победы и добыли еще одно золото в копилку сборной России.

А как оцените свой личный вклад?

Мне понравилась моя игра против Индии. Это был тяжелый матч, но я не сдался в первом сете, собрался после второго и выиграл третий.

Не испытывали дискомфорта из-за жаркой погоды?

Я уже привык к подобным погодным условиям. Часто выступаю в южных странах, где температура воздуха бывает и выше.

Насколько на исход выступлений влияет психология?

Этот фактор во время соревнований один из самых важных. Внутренний настрой, ментальное состояние, уверенность в себе – все это имеет большое значение.

«Хочу попасть в топ-100 мирового рейтинга»

Наверняка пристально следите за миром большого тенниса. Какие последние тенденции можете отметить?

Сейчас подходит к концу эпоха мировых звезд прошлого поколения и зарождается новая. Два года назад из большого спорта ушел Роджер Федерер. Скоро, по всей вероятности, завершит профессиональную карьеру Рафаэль Надаль. Новак Джокович тоже проводит свои лучшие и последние годы в мировом спорте. На смену им приходят новые звезды и надежды большого тенниса Карлос Алькарас, Янник Синнер. Эти молодые ребята по результатам последнего турнира уже сместили на две строчки вниз Джоковича, лидера по очкам в недавнем прошлом.

Кого можете выделить из мирового рейтинга тенниса среди мужчин и женщин?

Из женского тенниса – первую ракетку мира, польку Игу Швентек. Она сейчас выигрывает все возможные турниры и демонстрирует невероятную игру в каждом матче. Из мужчин выделил бы уже перечисленных первых номеров мирового рейтинга – Синнера, Алькараса и Джоковича.

Против кого хотели бы сыграть?

Со всеми теннисистами из топ-100 мирового рейтинга. С Синнером, Алькарасом, также с нашими российскими ребятами Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым.

Известно, что у вас бывают так называемые тренировочные спарринги. Удавалось ли потренироваться с кем-нибудь из спортсменов топ-100?

Я тренировался с 97-м номером рейтинга, серебряным призером Олимпийских игр – 2020 Асланом Карацевым. Такие совместные тренировки дают молодым теннисистам хороший стимул и опыт. И отличную возможность понаблюдать за спортсменами мирового уровня.

Что необходимо для достижения успеха в вашем виде спорта?

В первую очередь усердные тренировки. Нужно полностью выкладываться, и тогда обязательно будет результат.

С чем связываете свои мечты?

Хочу попасть в топ-100 и сыграть все турниры Большого шлема. Пока я нахожусь на 540-м месте, но у меня все впереди.

«Мне понравилась моя игра против Индии. Это был тяжелый матч, но я не сдался в первом сете, собрался после второго и выиграл третий» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Хотелось бы принять участие в Australian Open и US Open»

Каким был самый запоминающийся матч в вашей карьере?

Пару недель назад я выступал на «фьючерсе» (первая ступень турниров профессионального уровня, – прим. Т-и) в Тбилиси против чеха в полуфинале. Мы играли три часа. На мой взгляд, это был лучший матч в моей карьере. Я выиграл 7:6(4), 6:7(6), 7:6(8). Сыграл без единого брейка, просто на одних тай-брейках, отыграл два матч-бола. Мне очень понравился этот матч, я показал свой лучший теннис.

Какие достижения наиболее значимы для вас?

Все победы на «фьючерсах» для меня важны. Это три победы в одиночном и пять в парном разряде. Также стараюсь попадать в «челленджеры» (турниры Младшей серии ATP, – прим. Т-и). Стараюсь везде пробиться и выиграть как можно больше матчей.

В каких больших турнирах хотелось бы поучаствовать?

Из турниров Большого шлема хотелось бы принять участие в Australian Open и US Open. Конечно, было бы интересно выступить и на Уимблдоне и «Ролан Гарросе». Правда, я ни разу не играл на траве, там другая специфика. Что касается грунта, то это не мой стиль игры, мне не очень комфортно играть на этом покрытии.

В таком случае опишите свой стиль игры.

Я считаю, что главное мое преимущество – это подача. Кроме того, у меня есть чувство мяча. Также имеет значение мой рост (195 см) и скоростно-выносливые качества. Я довольно быстро передвигаюсь по корту. Думаю, за счет этого и переигрываю многих оппонентов.

То есть антропометрические данные все-таки имеют значение в вашем виде спорта?

Безусловно! От роста зависит длина рук и ног, а это возможность быстрее передвигаться по корту.

«На Олимпиаде буду болеть за сборную России»

Расскажите, как вы проводите свой сезон.

Стараюсь принимать участие в различных турнирах как можно чаще ради получения игровой практики. Так что выступаю почти каждую неделю в странах, где не нужна виза, таких как Тунис, Египет. И играю только на харде.

А чем занимаетесь в межсезонье?

Межсезонья у нас как такового нет. Я знаю, что во время зимнего перерыва, когда нет крупных международных турниров, игроки топ-уровня могут себе позволить уехать куда-нибудь отдохнуть на пару недель.

Были ли у вас какие-то тяжелые травмы во время игровой карьеры?

Мне 20 лет, поэтому проблем со здоровьем пока не испытываю. Травм можно постараться максимально избежать, для этого необходимо хорошо разминаться перед тренировкой и игрой.

Будете следить за ОИ-2024?

Обязательно буду смотреть Олимпиаду. Всегда слежу за выступлениями российских спортсменов и болею за нашу сборную.

Что нужно для того, чтобы отобраться на Олимпийские игры?

Попасть в топ-100 мирового рейтинга. Это, конечно же, реально. Просто нужно много работать, выигрывать турниры, подниматься в рейтинге и набирать очки.

Вы упомянули о таких мировых звездах, как Надаль и Джокович. На минувшем «Ролан Гарросе» их противостояние могло стать 60-м по счету, но первый проиграл на более раннем этапе, а второй снялся из-за травмы…

Я думаю, Надаль в самом ближайшем будущем уже закончит карьеру, так как всем и все уже доказал. Джокович еще поиграет пару лет и тоже, думаю, повесит ракетку на гвоздь. В нашем спорте многие профессионалы заканчивают уже к 30-35 годам, но я бы хотел поиграть, как «топы», лет до сорока.

«Стараюсь принимать участие в различных турнирах как можно чаще ради получения игровой практики» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Примеры Синнера и Алькараса – сильнейшая мотивация для меня»

Илья, вы родом из Альметьевска. Как связали свою жизнь с теннисом и оказались в Казани?

Родители пробовали отдать меня в разные виды спорта, и больше всего их привлек большой теннис. В 3 года я начал ходить на секцию, и мне понравилось. Мой первый детский тренер – Павел Николаевич Емельянов, под его руководством я тренировался в альметьевской спортшколе на протяжении восьми лет.

Затем в возрасте 12 лет переехал в Казань. Здесь моим вторым тренером во взрослом возрасте стал Антон Сергеевич Кратюк. На данный момент он руководит моей тренировочной подготовкой, следит за режимом и питанием.

Как часто видитесь с родителями?

Они живут в Альметьевске. Как только появляется свободное время, езжу домой, чтобы повидаться и провести время в кругу близких людей.

В какой момент вы поняли, что хотите связать свою жизнь с профессиональным спортом?

Когда выступал среди юниоров, часто слышал, что у меня талант. И я понимал, что тренировочный процесс и участие в соревнованиях приносят мне удовольствие. Так что это был мой осознанный выбор.

На кого из звезд большого тенниса равнялись в детстве?

Мне очень нравился Федерер. Поражали его техника и выносливость. Сейчас больше слежу за выступлениями ребят моего поколения, Синнером и Алькарасом. Они быстро выстрелили, заработали очки и вошли в топ-100 мирового рейтинга. Это сильнейшая мотивация для меня.