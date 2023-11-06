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Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы
У ресторана в центре Москвы чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу, сообщат ТАСС.
По данным агентства, в результате его действий пострадали четыре человека.
37-летнего мужчину задержали. Отмечается, что это уже не первый случай, когда спортсмена привлекали к ответственности.
В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.
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