Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы

У ресторана в центре Москвы чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу, сообщат ТАСС.

По данным агентства, в результате его действий пострадали четыре человека.

37-летнего мужчину задержали. Отмечается, что это уже не первый случай, когда спортсмена привлекали к ответственности.

В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.