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На главную ТИ-Спорт 11 июля 2025 14:54

Чемпион Единой лиги 2022 года Денис Захаров стал игроком УНИКСа

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Чемпион Единой лиги 2022 года Денис Захаров стал игроком УНИКСа

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с атакующим защитником Денисом Захаровым. Соглашение с 31-летним россиянином заключено по схеме «1+1».

Последние пять сезонов баскетболист играл за петербургский «Зенит», в составе которого стан стал чемпионом Единой Лиги ВТБ в 2022 году, а также серебряным призером турнира (2025), двукратным обладателем бронзовых медалей (2021, 2024).

В прошлом сезоне защитник сыграл в 41 матче «регулярки» и серии плей-офф, набирая в среднем 2,3 очка, 1,0 подбора за 09:56 минуты на паркете.

#БК Уникс #БК Зенит #единая лига втб
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