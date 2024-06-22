Чемезову и Минниханову презентовали производственно-учебный центр на КВЗ

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетили Казанский вертолетный завод. Высоким гостям презентовали производственно-учебный центр, который должен открыться в сентябре этого года.

«Когда я прилетаю сюда, в Казань, на Казанский вертолетный завод, то все время вижу улучшения. Посмотрите, буквально за год построено огромное количество площадей, в том числе современный учебный центр. Я, честно говоря, не знаю, где еще может всё так быстро строиться. Это благодаря руководителям, в первую очередь — руководителю холдинга „Вертолеты России“, гендиректору Казанского вертолетного завода. Конечно, огромное спасибо за поддержку Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову», — сказал Сергей Чемезов.

Глава «Ростеха» отметил, что «Вертолеты Россия» — известная во всем мире компания, а ее продукция летает практически во всех странах на планете. Производственно-учебный центр он назвал модерновым.

«Даже самому захотелось там поработать, поучиться работать на каком-то из станков. Конечно, станки сейчас такие, что требуют знаний. Помню, как в школе учился работать на токарном станке… Это, конечно, совершенно другое», — заметил Чемезов.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что столь быстрое завершение строительства было бы невозможно без той работы, которая осуществляется все эти годы в Татарстане под руководством Рустама Минниханова.

«Я впечатлен этим объектом, хотел бы высказать слова благодарности за ту организацию, которую мы видим на этом предприятии. Здесь, конечно, основная задача выполнялась заказчиком, а подрядчик не подвел», — констатировал федеральный министр.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь обратил внимание на то, что в республике есть два ярких бренда, которые входят в госкорпорацию «Ростех».

«Это Казанский вертолетный завод, везде в мире его знают. Второе — это КАМАЗ, тоже узнаваемая наша компания», — подчеркнул Раис РТ.

Минниханов добавил, что доверие, которое оказано КВЗ, будет реализовано. «Мы нисколько не сомневаемся в профессионализме коллег, которые здесь трудятся. Мы искренне благодарим вас за ваш труд, за вашу работу. Мы гордимся вашей работой», — обратился Минниханов к сотрудникам предприятия.

Затем на фоне техники КВЗ — вертолетов Ми-8, Ми-38 и «Ансат» — состоялось вручение наград работникам госкорпорации «Ростех».